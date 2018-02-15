В своем Twitter сам Алексей Навальный написал, что Роскомнадзор приступил к блокировке его сайта по требованию Олега Дерипаски.

Роскомнадзор сообщает, что блокировка происходит на основании решения Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края. Этот суд запретил распространение информации из расследования Фонда борьбы с коррупцией Навального о бизнесмене Олеге Дерипаске, вице-премьере Сергее Приходько и Насте Рыбке.

Страницы на своем сайте, на которых были размещены материалы расследования, Навальный должен был удалить по решению суда в течение трех рабочих дней с момента включения их в Единый реестр запрещенных сайтов. Но он сделать это отказался и подал в суд на Роскомнадзор.

Пока сайт Навального доступен по зеркалам: http://rybka.fuckrkn.org (с любым поддоменом). Комментируя блокировку своего сайта, Навальный заявил, что рассматривает несколько мер по ее предотвращению. "Возможно, мы вынесем всю информацию о Рыбке и обо всем этом расследовании в некое другое место, но совершенно точно мы сделаем так, что еще больше людей в интернете сможет с ней ознакомиться", - сказал политик.