aA
Двум соцсетям грозит штраф до 6 млн рублей каждой. Роскомнадзор обвинил Facebook и Twitter в том, что они своевременно не представили сведений о переносе данных россиян на российские серверы.
Facebook
Facebook
© PA Wire / Scanpix

Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении компаний Twitter и Facebook, обвинив их в том, что они своевременно не представили сведений о выполнении законодательства, касающегося переноса персональных данных россиян на российские серверы. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте ведомства в пятницу 31 января.

Статья КоАП, на основании которой возбуждено дело, предусматривает в качестве наказания для юридических лиц штраф в размере от одного до шести миллионов рублей. В сообщении Роскомнадзора также указывается, что ведомство направит административный протокол в суд в течение трех рабочих дней.

Статьи по теме:
Google ввел новые ограничения для политической рекламы
Объявлено о восстановлении работы Facebook, Instagram и WhatsApp  (2)

Запросы в Facebook и Twitter

В декабре 2018 года Роскомнадзор потребовал от Twitter и Facebook перенести данные российских пользователей на территорию РФ. Ответы компаний ведомство сочло формальными и оштрафовало каждую из них на три тысячи рублей. 31 декабря 2019 года глава Роскомнадзора Александр Жаров направил Facebook и Twitter запросы о том, как эти компании исполняют закон о локализации баз данных российских пользователей.

В 2016 году за отказ перенести персональные данные российских пользователей была заблокирована по требованию Роскомнадзора социальная сеть LinkedIn.

Deutsche Welle

TOP новостей

В Каунасской клинической больнице наблюдают пациента, контактировавшего с китайцами (21)

В Каунасской клинической больнице находится 28-летний...

Навстречу выборам: Карбаускис уходит с постов, Сквернялиса ждет предложение возглавить список (14)

Лидер правящих в Литве "крестьян" Рамунас Карбаускис в...

В Вильнюсе продолжают увозить оставленные в неположенных местах автомобили (26)

31 января утром Вильнюсская мэрия вместе с полицией...

В Кайшядорском районе семья построила три дома, в которых хочет побывать вся Литва (22)

После отдыха на Бали семья Пирайтисов из Каунаса...

После теплых выходных синоптики прогнозируют похолодание (1)

В Литве продолжается необычно теплая зима. Одни...