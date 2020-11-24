aA
Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google. Компанию обвиняют в том, что она не исполнила требования российского законодательства и не удалила из поисковой выдачи информацию, запрещенную в России.
Google
Google
© Shutterstock

Ранее Роскомнадзор выявил в поисковой выдаче Google сведения об интернет-ресурсах, доступ к которым на территории России ограничен. Как уточняет ведомство, речь идет о сайтах с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом.

"В среднем Google из поисковой выдачи не удаляет до 30% "опасного" контента", - уточнил Роскомнадзор.

Ведомство составило по этому поводу акт, и Google не предоставил на него возражений.

Статьи по теме:
Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора
Роскомнадзор потребовал от Google пресечь использование ютьюба для "рекламирования незаконных массовых мероприятий"  (9)

"В связи с этим было возбуждено административное производство по части 2.1 статьи 13.40 КоАП - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 и частью 2 статьи "Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

По этой статье интернет-гиганту грозит штраф до 5 млн рублей. В третьем квартале 2020 года выручка этой компании составила 46 млрд долларов.

Штрафы

Первый штраф за отказ удалять из поисковой выдачи заблокированные в России сайты Google получил в декабре 2018 года.

Тогда размер штрафа составил полмиллиона рублей. После этого компания удалила из поисковой выдачи около 70% запрещенного контента, говорил экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Летом 2019 года Роскомнадзор оштрафовал Google за отказ фильтровать интернет-поиск и блокировать запрещенные в России сайты, заявив, что Google по-прежнему выдавал пользователям более трети сайтов из реестра запрещенных.

Тогда одна из крупнейших интернет-компаний мира подверглась штрафу в 700 тысяч рублей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Парламент Литвы утвердил кандидатуру Шимоните на пост премьер-министра (60)

Парламент Литвы утвердил кандидатуру Ингриды...

Науседа: Литва поддерживает и будет поддерживать гражданское общество Беларуси (2)

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что Литва...

Близкие попавшей в больницу пожилой женщины в ужасе: пациентка заразилась коронавирусом и оказалась в другом городе (30)

В начале ноября в республиканскую Вильнюсскую...

За сутки в Литве подтверждено 1169 новых случаев COVID-19, умерли 17 человек (5)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1169 новых случаев...

Путин: Россия готова к сотрудничеству с Литвой (14)

Россия готова к сотрудничеству с Литвой, основываясь на...

|Maža didelių žinių kaina