Генпрокуратура РФ заявила, что Роскомнадзор в рамках борьбы с мессенджером Telegram действовал по собственной инициативе, блокируя миллионы IP-адресов. Как написало в понедельник, 6 августа, российское издание "Ведомости", Генпрокуратура не давала санкции на блокировку IP-адресов, дав лишь распоряжение ограничить доступ к семи аккаунтам в Telegram, "пропагандирующим деятельность ряда запрещенных в России организаций на территории Сирии", а также к некоторым сервисам, позволяющим обходить блокировки.
Высказывание Генпрокуратуры последовало в ответ на административный иск владельцев одного из заблокированных сайтов. Иск был подан к Роскомнадзору и Генпрокуратуре. Как следует из дела, заявитель требует признать незаконными действия Роскомнадзора и обязать его восстановить доступ к сайту. Представители Генпрокуратуры считают, что ответчиком по данному иску ведомство быть не может. В Роскомнадзоре заявили, что утверждения в материале газеты, "не отвечают содержанию представленных в рамках судебного дела доказательств", так как основаны на "некорректной и произвольной трактовке процессуальных документов", сообщает ТАСС.
Блокировка Telegram началась 16 апреля 2018 года. 2 августа Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу российского журналиста Александра Плющева на блокировку мессенджера. Осенью 2017 года Мещанский суд Москвы отказался принять исковые заявления Кашина и Плющева, в которых они просили признать незаконным требование ФСБ РФ к мессенджерам предоставлять ключи декодирования сообщений пользователей.
Дни памяти в Сандармохе: второй год без Дмитриева
Несколько сотен человек приехали на место сталинских...
Роскомнадзор в деле Telegram мог превысить свои полномочия (1)
Генпрокуратура заявила, что не санкционировала...
Премьер-министр России предрёк "страшный конфликт" после вступления Грузии в НАТО (30)
По словам главы правительства России Дмитрия...
Три детских смерти в Сочи: власти попытались оправдаться (2)
3 августа в поселке Лазаревское в Сочи произошла...
"Он случайно попал в Кремль": "Алиса" ответила на вопрос "почему врет Путин?" (12)
Голосовой помощник "Алиса", разработанный компанией...
TOP новостей
В Италии на шоссе близ аэропорта Болоньи произошел взрыв (1)
В аэропорту заявили, что взрыв на работе аэропорта не...
Почти половина литовцев никогда не меняла места жительства (8)
Почти половина жителей Литвы никогда не меняли место...
Wizz Air будет летать из Вильнюса во Львов (25)
Осенью венгерский лоукостер авиакомпания Wizz Air начнёт...
Завершено расследование дела об имуществе семьи Бразаускене в США (20)
Вдова президента Альгирдаса Бразаускаса Кристина...
Литва не стремится, как Франция, запрещать смартфоны в школах (9)
Министерство образования и науки Литвы утверждает,...