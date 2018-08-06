Генпрокуратура РФ заявила, что Роскомнадзор в рамках борьбы с мессенджером Telegram действовал по собственной инициативе, блокируя миллионы IP-адресов. Как написало в понедельник, 6 августа, российское издание "Ведомости", Генпрокуратура не давала санкции на блокировку IP-адресов, дав лишь распоряжение ограничить доступ к семи аккаунтам в Telegram, "пропагандирующим деятельность ряда запрещенных в России организаций на территории Сирии", а также к некоторым сервисам, позволяющим обходить блокировки.

Высказывание Генпрокуратуры последовало в ответ на административный иск владельцев одного из заблокированных сайтов. Иск был подан к Роскомнадзору и Генпрокуратуре. Как следует из дела, заявитель требует признать незаконными действия Роскомнадзора и обязать его восстановить доступ к сайту. Представители Генпрокуратуры считают, что ответчиком по данному иску ведомство быть не может. В Роскомнадзоре заявили, что утверждения в материале газеты, "не отвечают содержанию представленных в рамках судебного дела доказательств", так как основаны на "некорректной и произвольной трактовке процессуальных документов", сообщает ТАСС.

Блокировка Telegram началась 16 апреля 2018 года. 2 августа Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу российского журналиста Александра Плющева на блокировку мессенджера. Осенью 2017 года Мещанский суд Москвы отказался принять исковые заявления Кашина и Плющева, в которых они просили признать незаконным требование ФСБ РФ к мессенджерам предоставлять ключи декодирования сообщений пользователей.