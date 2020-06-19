Роскомнадзор решил разблокировать Telegram

По согласованию с генпрокуратурой снимается требование об ограничении доступа к Telegram, сказано в сообщении. "Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram [Павлом Дуровым] готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру", - заявили в ведомстве.
Каким образом Дуров выразил готовность противодействовать терроризму и экстремизму, в ведомстве не уточнили. Сам Дуров пока не прокомментировал ситуацию, но ранее делал заявления в этом духе.
Роскомнадзор уже исключил сайт telegram.org из реестра запрещенной информации.
Безуспешная блокировка Telegram
Telegram был внесен в список запрещенных ресурсов в апреле 2018 года. После этого Роскомнадзор потребовал от провайдеров заблокировать мессенджер. Основанием стало решение Таганского суда Москвы от 13 апреля 2018 года. Туда был подан иск в связи с тем, что мессенджер не передал ФСБ ключи дешифрования сообщений пользователей.
Администрация Telegram не предоставляла властям ключей шифрования к своим ресурсам, однако сотрудничает по конкретным запросам в рамках борьбы с экстремизмом и терроризмом, пишет Интерфакс со ссылкой на источник во властных структурах.
"Предоставление Telegram ключей шифрования стало неактуальным в силу технических причин. Однако мессенджер взаимодействует по конкретным кейсам в борьбе с терроризмом", - утверждает собеседник агентства.
По мнению Дурова, требование передать спецслужбам эти ключи нарушает права пользователей и технически неисполнимо, поскольку ключи постоянно меняются и находятся в разных юрисдикциях. Компания пыталась оспорить требования ФСБ в суде, но проиграла.
Блокировка же Telegram оказалась безуспешной. Мессенджер работал в России. Им продолжали пользоваться все желающие, в том числе чиновники.
Telegram и коронавирус
В период пандемии мессенджер Дурова активно использовался властями для оповещения о ситуации с Covid-19. В частности, сводки о коронавирусе в Telegram публикует федеральный оперативный штаб, а также городской штаб Москвы.
На фоне этой ситуации депутаты от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин внесли законопроект о снятии ограничений с мессенджера в периоды ЧС.
Дуров поддержал эту инициативу, заявив, что она способствовала бы развитию безопасности России и что его компания активно борется с проявлениями экстремизма и терроризма. Возможно, именно это заявление основателя Telegram имел в виду Роскомнадзор в своем сообщении.
"Блокировка Telegram в России более двух лет назад произошла под эгидой борьбы с терроризмом, - писал Дуров в своем телеграм-канале 4 июня. - Хотя мы и тогда не питали симпатии к террористам, с тех пор мы проделали большой путь по преодолению этих угроз".
"За это время были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно. При полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру", - писал основатель Telegram.
В мае этого года Telegram удалил 45 тысяч ботов и каналов, связанных с терроризмом, заявляла администрация мессенджера.
Несмотря на критику минкомсвязи, законопроект депутатов Тумусова и Ионина на этой неделе был внесен в Госдуму. Тумусов в понедельник говорил, что в документ была добавлена норма о необходимости утверждения правительством списка мессенджеров, используемых для публикации официальной информации в периоды ЧС.
Минкомсвязи опасалось, что заблокированным ресурсом могут воспользоваться все, в том числе "нехорошие люди", но депутаты предложили, чтобы "государство само указывало каналы, по которым распространяет важную для граждан информацию", объяснял депутат Тумусов. "Сомневаться, что Telegram является таким каналом, не приходится,", - резюмировал он.
Авторы инициативы о разблокировке Telegram не намерены отзывать свой законопроект после решения Роскомнадзора. "На самом деле в законопроекте у нас прямого слова Telegram нет. Мы говорим о необходимости составить перечень мессенджеров, которые официальные органы власти используют для информирования граждан в условиях ЧС или ЧП", - сказал депутат Тумусов.
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