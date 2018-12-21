Роскомнадзор заявил о начале проверки канала BBC World News в ответ на вынесение британским Ofcom решения о нарушении правил вещания каналом "Russia Today". Как говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс", проверка на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству будет проводиться в том числе и в отношении интернет-ресурсов BBC.
© AP / Scanpix

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил агентству, что "очевидно, что проверка уже началась". Он воздержался от дальнейших комментариев, в том числе не сказал, сколько времени займет проверка. "Как только она завершится, мы об этом сообщим", - отметил он.

Напомним, еще в марте российские власти пригрозили, что создадут невыносимые условия работы для британских журналистов в России, если Лондон решится прекратить работу телеканала RT (Russia Today) на территории Великобритании. Это средство массовой информации считают каналом российской пропаганды.

Статьи по теме:
Британский регулятор Ofcom: программы телеканала RT не были объективными  (9)
После провалов разведки Путин предложил вернуть ей название ГРУ  (45)

"Что касается журналистов... Сразу могу сказать: ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они (британские власти. - Прим. NEWSru.com) закроют Russia Today", - говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне, 20 декабря, британский медиарегулятор Ofcom объявил, что увидел в действиях телеканала RT нарушения правил беспристрастности в передачах, которые телеканал транслировал с 17 марта по 26 апреля после событий с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также нарушения обнаружены в передачах, посвященных конфликту в Сирии.

Против телеканала могут применить ряд мер, в том числе штраф в размере 250 тысяч фунтов стерлингов (21,3 млн рублей) или отзыв лицензии. В свою очередь в пресс-службе телеканала сообщили, что "регулятор не уделил должного внимания правам как самого телеканала RT, так и его зрителей". "Сейчас мы изучаем выводы, которые представил регулятор, и примем решение о дальнейших шагах в ближайшее время", - говорится в сообщении на сайте RT.

По мнению телеканала, Ofcom не до конца учел аргументы, приведенные RT в ходе расследований. Там добавили, что крайне разочарованы выводами британского регулятора, "большая часть которых проводилась по инициативе самого регулятора, а не зрителей".

За судьбой RT внимательно следят в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков зачитал в четверг сообщение о нарушениях RT в ходе проходившей в Москве большой пресс-конференции Владимира Путина.

Днем ранее Песков пожаловался на то, что Россия якобы сама все чаще страдает от западной пропаганды. По его словам, Западу выгодно демонизировать президента РФ Владимира Путина, и не только его. "Мы знаем, что во многих странах мира и популярность России, и популярность Путина достаточно высока, - заметил Песков. - Причем это - не популярность в коридорах власти, а популярность у простого народа. Действительно, это неоспоримый факт и все мы, будучи в командировках, в ходе каких-то поездок неоднократно сталкивались с проявлениями народной любви к Путину. Это не секрет".

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Российский телеканал RT с 1 апреля прекращает вещание в Вашингтоне (20)

Российские прокремлевский телеканал RT , вещающий на...

Истек срок ультиматума Великобритании: Россия отвечать на него не стала (184)

В полночь по лондонскому времени (03:00 по Москве) истек...

Моуринью станет экспертом телеканала Russia Today

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью на...

Телеканал RT зарегистрировался "иностранным агентом" в США (5)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что...

Россия

Украинский режиссер Олег Сенцов выписан из медицинской части после голодовки (11)

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный за...

Роскомнадзор проверит BBC World News в ответ на действия против RT (3)

Роскомнадзор заявил о начале проверки канала BBC World News...

РФ отказывается возвращать вывезенные после войны ценности (19)

Пока у Москвы и Берлина нет "политического диалога",...

В Росстате выявили "махинации" со смертностью: россияне чаще умирают "от старости" (2)

В Росстате выявили "махинации" со статистикой...

Мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки (2)

Землетрясение магнитудой 7,2, которое ощутили жители...

TOP новостей

Двухдневный отдых в Литве дороже недельной поездки в Турцию (54)

Приближается Новый год, появляются предложения, где...

Константин Эггерт. Несколько минут для Паксаса в Кремле (66)

Несколько месяцев назад одна вильнюсская знакомая...

Стоит поторопиться: 5 дней нельзя будет перевести деньги

В праздничный период жители активнее расплачиваются...

В Вильнюсе начался хаос: 15 ДТП остановили движение городе (6)

В последний рабочий день перед предстоящими...

Жителей Вильнюса разочаровало решение руководства городского транспорта (1)

В этом году у некоторых появилась возможность взять...