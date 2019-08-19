Роскомнадзор потребовал удалить "запрещенную информацию" из статьи "Медузы" о наркотиках

Сейчас сайт «Медузы» внесен в единый реестр запрещенной информации, но доступ к нему не ограничивается.
Претензии ведомства (перечислены в письме, полученном редакцией) вызвали пять названий разделов. По мнению экспертов МВД, в названиях есть информация, «направленная на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств».
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