Роскомнадзор потребовал от "Медузы" удалить "запрещенную информацию" из названий разделов в материале "Выкурил косяк — уже не бросишь. Если привязать человека к кровати, он перестанет колоться героином. На самом деле нет".
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Сейчас сайт «Медузы» внесен в единый реестр запрещенной информации, но доступ к нему не ограничивается.

Претензии ведомства (перечислены в письме, полученном редакцией) вызвали пять названий разделов. По мнению экспертов МВД, в названиях есть информация, «направленная на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств».

Медуза
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Россия

Роскомнадзор потребовал удалить "запрещенную информацию" из статьи "Медузы" о наркотиках

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