Согласно пресс-релизу, речь идет о рассылке пуш-уведомлений с информацией об акциях, якобы направленных «на срыв выборов федерального и регионального значения». Получают эти уведомления в том числе пользователи, не подписанные на отправляющие их каналы, утверждают в Роскомнадзоре.
Конкретных примеров ведомство не привело, но сенатор Андрей Климов заявил, что это происходило во время акции 10 августа на проспекте Сахарова. «Люди ни с того ни с сего начали получать на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались. Беда в том, что эта информация носила явно подстрекательский характер и фактически открыто провоцировала людей на нарушение закона: направляла граждан в сторону охраняемых федеральных объектов», — цитирует его ТАСС.
«В случае непринятия Google мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России, оставляя за собой право на адекватную реакцию», — заявили в Роскомнадзоре.
В Google письмо Роскомнадзора пока не прокомментировали.
С середины июля в Москве проходят регулярные акции протеста с требованием допустить до выборов оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, а также прекратить уголовные дела против участников протестов.
Роскомнадзор потребовал от Google пресечь использование ютьюба для "рекламирования незаконных массовых мероприятий"
Роскомнадзор заявил, что потребовал от Google принять...
Путин катался по Крыму на мотоцикле, пока в Москве шел протестный митинг (41)
День, когда в Москве и десятках других российских...
Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском выросло до 17 человек (2)
В общей сложности в результате взрывов на военном...
В центре Москвы после митинга на проспекте Сахарова проходят массовые задержания (135)
После окончания согласованного митинга за свободные...
СК РФ предупредил об ответственности за "мирные прогулки" по Москве (1)
Выйти на согласованный митинг на проспекте Сахарова в...
TOP новостей
Показатели бедности - прогноз на будущее: будем ли мы зарабатывать больше и жить лучше через год? (22)
Министр социального обеспечения и труда Линас...
Безжалостная статистика: большая часть литовцев не может себе позволить отдых вне дома (50)
Данные Евростата, опубликованные чуть более недели...
Погода: ночь понедельника - лучшее время, чтобы посмотреть на падающие звезды
Облака, которые ночью принесли в Литву дождь, покинут...
Карбаускис о больницах: люди, которые защищают структуру, должны будут нести последствия (3)
По словам Рамунаса Карбаускиса , реструктуризация сети...
Науседа надеется сформировать всю свою команду к началу осени (6)
Президент Гитанас Науседа планирует сформировать всю...