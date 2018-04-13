"Решение суда для исполнения уже выдано Роскомнадзору. В течение какого времени решение будет исполнено, через час, два, через сутки или более, принимает решение уже Роскомнадзор", - сообщили в суде.

Таким образом, Роскомнадзор может в ближайшее время внести ресурсы Telegram в реестр запрещенных сайтов, обязав операторов связи ограничить доступ пользователей к этим ресурсам.

Вскоре намерение заблокировать Роскомнадзор в самые сжатые сроки подтвердил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Представляете, идут боевые действия, и вы говорите: "А вы когда атаку начнете?" Ну, в ближайшее время. Когда нападу - не скажу", - сообщил Жаров ТАСС, отказавшись назвать точное время начала отключения мессенджера.

"Моя работа - технически это выполнить безукоризненно. Речь идет о днях, может быть, о часах, может быть, о минутах", - заявил Жаров.

Напомним, рассмотрение иска Роскомнадзора в Таганском суде 13 апреля заняло чуть больше часа. Согласно решению суда, доступ к Telegram должен быть ограничен немедленно до исполнения сервисом обязанностей по передаче ключей шифрования ФСБ.

Это решение может быть обжаловано в течение месяца в Мосгорсуде, и адвокаты Telegram намерены воспользоваться этой возможностью.

Комментируя решение суда, замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что блокировка Telegram не приведет к негативным последствиям для пользователей.

"Блокировка "Телеграма" не приведет ни к каким потрясениями на пользовательском рынке, потому что часть аудитории спокойно перекочует в другие сервисы, тем более что многие пользователи "Телеграма" и так применяли другие мессенджеры, а те, кто захотят остаться в данном продукте, знают большое количество способов, каким образом обойти блокировку и продолжать пользоваться тем сервисом, к которому они привыкли", - сказал Волин.

Отвечая на вопрос о том, пользуется ли он сам Telegram и планирует ли обходить блокировку сервиса, Волин не дал точного ответа, но сообщил, что часто бывает в странах, где заблокированы разные интернет-сервисы, и в таких поездках пользуется VPN.

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не намерен искать пути обхода после блокировки Telegram на территории России.

"Конечно обидно, что не найден какой-то компромисс, что руководство Telegram не нашло общего языка с правоохранительными органами. Решение судебное принято, и если Telegram будет заблокирован в России, я не намерен искать какие-то пути обхода, пользоваться какими-то программами, позволяющими получить доступ к сервису обходными путями", - сказал Кадыров, отметив, что его канал в мессенджере насчитывает свыше 30 тысяч подписчиков.

Накануне заседания суда стало известно, что за последние два дня в России резко выросло число установок прокси-сервисов, использование которых позволяет подменить местоположение пользователя на другую страну и обходить блокировки сайтов. Так, по словам основателя сервиса комьюнити-аналитики Combot Федора Скуратова, число установок российскими пользователями бота для Telegram Socks5 Bot, позволяющего настроить обход блокировки, раньше достигало двух тысяч в день, но резко выросло: 11 апреля прокси-бот поставили больше семи тысяч новых пользователей, а 12 апреля число установок превысило 67 тысяч. По мнению Скуратова, свыше 50% пользователей Telegram в России поставят VPN или прокси-сервисы и продолжат пользоваться мессенджером в случае блокировки.

В свою очередь, основатель компании Veesecurity, занимающейся разработкой решений в области кибербезопасности и автор популярного Telegram-канала о кибербезопасности Александр Литреев назвал график роста пользователей прокси-сервиса вертикальным. Если неделю назад у Veesecurity было около девяти тысяч пользователей прокси-сервера, то сейчас клиентская база составляет 1,5 миллиона человек. Во многом это объясняется тем, что сервис активно рекламируют крупные Telegram-каналы.