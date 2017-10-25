Роскомнадзор подготовил ответ на ограничение работы российских СМИ в США

По его словам, предложенные меры затрагивают телевидение, радио, печатные СМИ и интернет.
«Мы посмотрели с точки зрения применения законов в отдельных случаях, при которых существует необходимость принятия симметричных адекватных мер», — заявил Субботин. Он назвал тему «достаточно чувствительной» и выразил готовность работать с Советом Федерации в закрытом режиме.
19 октября, выступая на форуме «Валдай», президент Владимир Путин заявил, что Россия будет действовать «зеркально и быстро», как только увидит конкретные шаги по ограничению деятельности российских СМИ в США. Речь идет о Russia Today (RT) и Sputnik.
20 октября стало известно, что RT не выполнил требование американского Минюста по регистрации в качестве иностранного агента.
Зарегистрироваться телеканал должен был до 17 октября. Теперь власти США могут вынести RT новое предупреждение, а также инициировать гражданское или уголовное разбирательство.
В начале октября Google убрала RT из своей премиум-подборки на YouTube, а в конце сентября платформа микроблогов Twitter в рамках отчета перед Конгрессом США о «вмешательстве» России в президентские выборы сообщила, что RT в 2016 году потратила на рекламу своих аккаунтов для американской аудитории около 274 тысяч долларов. Главный редактор RT Маргарита Симоньян в ответ заявила, что телеканал тратил деньги на рекламные кампании, «как это делают все нормальные медиаорганизации в мире».
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