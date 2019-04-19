Роскомнадзор определил, какие фразы оскорбляют российскую власть

Законы о наказании за распространение недостоверных новостей и оскорблении власти действуют уже почти месяц. Однако до сих пор ни авторы закона, ни чиновники публично не объяснили, как именно определить "достоверность" и что считать "явным неуважением к обществу, государству, официальным государственным символам".

Согласно закону, решать, является ли материал оскорбительным, должны генпрокурор России или его заместители. Именно они в случае обнаружения в интернете такой информации должны потребовать от Роскомнадзора принять меры для ее удаления. За неисполнение предписаний СМИ грозят блокировка и штрафы.

В начале апреля несколько ярославских СМИ вынуждены были удалить новость о граффити на колоннах областного управления МВД, которую сочли оскорбительной по отношению к президенту Владимиру Путину. Они сделали это по требованию сотрудников Роскомнадзора, сообщало издание TJournal, публикуя уведомление, полученное одним из изданий. Генпрокуратура заявила, что не требовала удалить публикации с фотографиями граффити, как это предусмотрено законом об оскорблении власти.

Два издания - 76.ru и "Яркуб" - не стали удалять публикации о надписи с фамилией Путина, после чего были заблокированы. Основанием для блокировки стали сообщения, в которых описывался способ совершения самоубийства, однако восстановлен доступ к сайтам был после того, как они убрали новости о граффити.

"Разумно" и "точечно"



Как стало известно Би-би-си, в среду, 17 апреля, Роскомнадзор организовал закрытую встречу для руководителей российских СМИ, в которой помимо представителей надзорного ведомства приняли участие сотрудники администрации президента и Генпрокуратуры России. Это подтвердили на условиях анонимности пять участников встречи, публично о ней не сообщалось.

Ситуация с ярославскими изданиями упоминалась на встрече, рассказал Би-би-си один из ее участников. По его словам, до главных редакторов пытались донести мысль о том, что применение закона будет "разумным" и "точечным". Чиновники призвали не делать выводы на основании лишь одного случая.

"В любом случае, Роскомнадзор будет сначала предупреждать, а не блокировать сразу", - процитировал собеседник Би-би-си обещание организаторов встречи.

Руководителей СМИ, в частности, интересовало, можно ли теперь употреблять в прессе выражение "жулики и воры", автор которого - политик Алексей Навальный - использует его для критики в адрес "Единой России". Это выражение оказалось востребованным и на акциях протеста оппозиции.

Этот вопрос задали даже несколько раз, но однозначного ответа от представителей Роскомнадзора участники встречи так и не услышали, рассказали несколько собеседников Би-би-си.

"Представители Роскомнадзора объяснили, что надо каждый раз смотреть контекст и применение", - сказал один из участников встречи.

По словам другого собеседника Би-би-си, знакомого с содержанием разговора, представитель Роскомнадзора все-таки заявил, что, по его личному мнению, такая фраза может считаться оскорблением. Причем даже в том случае, если в публикации будет оговорка, что это мнение Навального.

Кроме того, руководители СМИ спросили, могут ли их издания цитировать участников митингов, если они скандируют: "Путин - вор". Присутствовавший на встрече замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин опять же высказал свое мнение по этому поводу: да, он бы посчитал это оскорблением власти, рассказал собеседник Би-би-си. Субботин при этом напомнил, что в любом случае такую оценку сначала должна дать прокуратура.

"Нельзя оскорблять орган целиком, а людей можно, - пересказывает Би-би-си основной вывод один из участников встречи. - То есть нельзя оскорблять Госдуму, но можно депутатов". "А Путин у нас уникальный, потому что это и человек, и орган власти, и в умах людей это неразделимо", - иронизирует он.

А что с фейками?



Волновало представителей СМИ и то, как власти будут наказывать за распространение "фейковых новостей". В первую очередь чиновники собираются смотреть на общественный резонанс и на то, оказала ли недостоверная новость какое-то негативное влияние, говорит Би-би-си участник встречи. В качестве примера журналистам привели новость о том, что власти прячут трупы после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня".

"А если СМИ сообщили, что [сенатор Елена] Мизулина хочет запретить йогу в СИЗО, то пусть сама разбирается", - пересказывает мысль чиновников собеседник Би-би-си.

Но, кажется, власти пока сами не до конца понимают, как различать опасные фейки, сложилось впечатление у одного из участников закрытой встречи: "Нет у них объяснения. Субботин кивал на Генпрокуратуру и говорил, что его ведомство просто будет исполнять предписания. А Генпрокуратура вообще путалась в показаниях. И когда их представитель сказал, что будет ориентироваться на заключения Роскомнадзора, все засмеялись".

По словам источника Би-би-си, администрацию президента на встрече представляли начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков и его заместитель Алексей Гореславский (в управлении курирует интернет, ранее возглавлял издание Lenta.ru). Кроме того, на встрече был начальник управления президента по информационным технологиям Андрей Липов.

Роскомнадзор представлял Субботин, а от Генпрокуратуры выступал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере борьбы с экстремизмом Тимур Абрегов, рассказали Би-би-си несколько участников встречи.

Ранее о необходимости встречи журналистов с представителями Роскомнадзора и Генпрокуратуры заявил Союз журналистов России (СЖР). В заявлении организации говорилось, что чиновники и СМИ должны выработать "понятные всем правила игры".

Секретарь СЖР Владимир Соловьев рассказал Би-би-си, что не был на встрече, но он договорился с главой Роскомнадзора Александром Жаровым провести еще одну 24 апреля, чтобы обсудить законы о фейках и оскорблении власти.

Роскомнадзор и Генпрокуратуру пока не предоставили Би-би-си комментарий для этой заметки.

Что написано в законе?



По новому закону оскорблением власти считается информация, опубликованная в интернете, в которой в неприличной и оскорбительной форме выражается "явное неуважение" к обществу, государству, государственным символам (флаг, герб и гимн), конституции и органам власти.

Роскомнадзор будет требовать удалить такую информацию во внесудебном порядке по обращению генпрокурора или его заместителей. У провайдеров хостинга на это будут сутки. Если материал не будет удален, Роскомнадзор его заблокирует.

Для граждан нарушение закона предусматривает штрафы и административный арест. За первое нарушение граждане заплатят от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, за второе - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а за третье и следующие нарушения - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Арест на срок до 15 суток может быть применен уже при повторном нарушении.