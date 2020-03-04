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О нарушениях законодательства РФ британской корпорацией BBC Роскомнадзор заявил по итогам внеплановой проверки.
Роскомнадзор нашел нарушения у телеканала BBC в России
© AP / Scanpix

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) провела внеплановую проверку медиаресурсов британской вещательной корпорации BBC в России. По ее итогам ведомство заявило о нарушении телеканалом BBC World News, входящим в состав компании, требований федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора во вторник, 3 марта. В ведомстве заявили, что в повторных выпусках новостных программ телеканала BBC World News, "содержащих в том числе описание или изображение жестокости и насилия", отсутствовал знак маркировки информационной продукции.

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Еще одно нарушение, говорится в сообщении, касается статьи 12 федерального закона "Об обязательном экземпляре документов" в области сроков передачи обязательных экземпляров документов на государственное хранение в ВГТРК.

Материалы проверки BBC направлены в суд

В связи с нарушением положений ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в отношении BBC в России были составлены протоколы по части 2 статьи 13.21 КоАП РФ. За нарушение этой статьи юридическим лицам грозит административный штраф в размере от 20 до 200 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Из-за нарушения статьи 12 федерального закона "Об обязательном экземпляре документов" в отношении BBC были составлены протоколы по статье 13.23 КоАП РФ. За данное нарушение юридическим лицам грозит в России от 10 до 20 тысяч рублей штрафа.

Как сообщается на сайте Роскомнадзора, материалы проверки переданы в суд, заседание по делу BBC назначено на 12 марта.

Deutsche Welle
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