Росгвардия: журналисты на митингах должны носить опознавательные жилеты и не раскрывать личности силовиков

"В письменном отзыве на проект памятки Росгвардия предлагает... включить в обязанности журналистов, освещающих публичные мероприятия, обязательное ношение опознавательного жилета, дополнить обязательства журналистов соблюдать конфиденциальность в отношении сведений о должностных лицах войск национальной гвардии и членах их семей, включить рекомендацию журналистам на публичном мероприятии установить контакт не только с пресс-службой полиции, но и с представителями войск национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Росгвардия также хочет обязать журналистов "соблюдать требования ст. 8 и 9 закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" (в статьях идет речь о полномочиях росгвардейцев), "выполнять требования военнослужащих и сотрудников Росгвардии".

Рекомендации, разработанные Росгвардией, по проекту памятки для журналистов носят исключительно рекомендательный характер. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"Эти меры носят рекомендательный характер. Они разработаны для того, чтобы не только укрепить взаимодействие с журналистским сообществом, но и более полно учесть действующие нормы права в этих вопросах", - сказал он.

В сообщении СПЧ также отмечается, что МВД России предлагает включить в памятку тезис о недопустимости провокационных действий. Также в ведомстве просят напомнить журналистам о ряде обязанностей и запретах для представителей СМИ, которые предусмотрены законами "О СМИ", "О противодействии экстремистской деятельности" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации".

В МВД также предложили "напомнить об этических принципах, которым должны следовать журналисты".

В СПЧ добавили, что продолжат работу над проектом памятки в рамках очных дискуссий с участием представителей профильных комитетов и комиссий Государственной думы и Совета Федерации. В обсуждении проекта принимали участие председатель СПЧ Михаил Федотов, а также члены СПЧ Павел Гусев, Николай Сванидзе и Владимир Соловьев.

9 августа СПЧ попросил руководство МВД, Росгвардии, Следственного комитета и Генпрокуратуры провести служебные проверки и принять соответствующие меры в связи с задержанием журналистов в ходе освещения ими несанкционированных акций протеста в Москве 27 июля и 3 августа.

Добавим, попытки ввести особую "униформу" для журналистов, работающих на акциях протеста, предпринимаются чиновниками уже около десяти лет. Это происходит для того, чтобы силовикам было проще отделить работников СМИ от прочих граждан, к которым сотрудники правоохранительных органов могут применять силу без риска нарваться на крупный скандал с обвинениями в нарушении закона о СМИ.

Еще весной 2010 года председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев и начальник управления информации ГУВД столицы Виктор Бирюков подписали меморандум, согласно которому журналистам разрешили освещать даже запрещенные акции. В ГУВД Москвы также выразили готовность раздать журналистам "карточки безопасности", которые имеют специальную систему фиксирования и учета, а также яркие жилетки.

"Эта жилетка еще продолжает разрабатываться, но в любом случае, она будет такого яркого ядовитого цвета, чтобы хорошо была заметна в любой обстановке, даже в темноте", - сообщил Гусев.