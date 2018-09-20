Этот комплекс, созданный на базе специального автомобиля "Щит" на четырехосном шасси марки "КамАЗ", действительно, представляет собой огромную стену, вернее щит, монтируемый спереди машины. Длина этой стены - около восьми метров, высота - более трех метров. Но этот щит предназначен не только для защиты бойцов Росгвардии от толпы в зонах массовых беспорядков. В этом щите есть удобные бойницы для расстрела толпы. Огневое воздействие на толпу осуществляется при помощи штатного вооружения бойцов.

На машинах также установлены средства звукового давления и стробоскопы - приборы, которые "атакуют" человека повторяющимися яркими световыми вспышками.

В обычном передвижном варианте на переднем бампере машины крепится небольшой "отвал" или "щит" по типу бульдозерного. Такое устройство может использоваться не только при движении через завалы, но и может "раздвигать" толпы людей, а также выполняет функции дополнительной опоры механизированного щита.

А большой щит оператор комплекса собирает всего за 3,5 минуты, сообщается на сайте "Калашников Медиа".

Большой щит состоит из пяти секций. Во время перевода в рабочее положение он поднимается с кормы машины и опускается перед кабиной. Наиболее крупная центральная часть устанавливается непосредственно на подвижной стреле. По бокам к ней крепятся поворотные секции. На них предусмотрена установка двух выдвижных секций с гидравлическим приводом.

В центре каждой секции находится небольшая амбразура. Окна четырех боковых секций оснащены амбразурами с подвижными крышками. Две крайние секции имеют еще по две прямоугольные амбразуры.

Все эти амбразуры обеспечивают для бойцов Росгвардии почти полностью безопасную стрельбу по толпе. Бойцы встают сзади щита на небольшие откидные площадки, устанавливаемые непосредственно под амбразурами и окнами.

Опытный образец обновленного комплекса "Стена", который самым серьезным образом отличается от первого варианта, показанного годом ранее, концерн "Калашников" представил на недавнем форуме "Армия-2018". Первый комплекс прошел испытания в Росгвардии: "Стену" подвергали различным воздействиям - кидали, жгли, атаковали. В итоге концерн получил от гвардейцев много пожеланий. И комплекс был серьезно переоборудован, была изменена конструкция некоторых агрегатов. Со второй версии "Стены" был убран водомет, предназначенный для нелетального воздействия на "мягкие цели". Однако он оказался слишком травматичным механизмом. И по результатам опытной эксплуатации было решено отказаться от него.

У второго поколения комплекса "Стена" усилена конструкция механизированного щита. При помощи дополнительных металлических панелей теперь закрывается и лобовая проекция кабины. Схожим образом защищаются и борта шасси.

В распоряжении водителя и командира в кабине имеется несколько жидкокристаллических экранов, на которые выводится сигнал с видеокамер, которые обеспечивают круговой обзор.

В верхней части щита теперь есть большое количество диодных прожекторов достаточной мощности, чтобы не только освещать пространство перед машиной, но и ослеплять правонарушителей.

Нижняя часть щита сконструирована так, что предотвращает попадание под машину различных объектов. Снизу на секциях щита крепится большое количество гибких резиновых пластин, скользящих по поверхности.

Новый автомобиль "Стена" отличается большими габаритами и массой. В снаряженном состоянии он весит порядка 28 тонн.