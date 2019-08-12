Накануне глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков объявил о вознаграждении в 100 тысяч рублей за данные о личности полицейского, ударившего Дарью Сосновскую в живот. Видео, на котором полицейский (предположительно – сотрудник второго оперативного полка при главном управлении МВД России по городу Москве) наносит удар, было выложено в интернет одним из очевидцев задержания девушки.

Позднее на Сосновскую составили протокол о нарушении закона о митингах. Ей грозит штраф до 20 тысяч рублей.

В воскресенье Сосновская обратилась за помощью к врачам и намерена написать заявление в Следственный комитет с требованием привлечь сотрудников полиции к уголовной ответственности по статье о превышении должностных полномочий.

Действия полицейского осудили представители российского шоу-бизнеса Егор Крид и Сергей Лазарев. Их поддержали Сати Казанова и Яна Рудковская. Они опубликовали ролик в Инстаграме , где у них миллионы подписчиков. По словам Крида, он уже лично подал запрос и ему "пообещали найти" сотрудника полиции.

В субботу в Москве прошла крупнейшая за последние несколько лет акция оппозиции. По данным "Белого счётчика", на проспекте Сахарова собрались около 50 тысяч человек. Требования митинга – допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, изменить избирательное законодательство, прекратить уголовное дело о массовых беспорядках, возбуждённое в связи с событиями 27 июля в Москве, и освободить 13 человек, взятых под стражу по этому делу.

После согласованного с властями митинга полиция задержала свыше 250 человек.

В общей сложности на акциях протеста в центре Москвы, которые продолжаются почти месяц, были задержаны около трёх тысяч человек.