Накануне глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков объявил о вознаграждении в 100 тысяч рублей за данные о личности полицейского, ударившего Дарью Сосновскую в живот. Видео, на котором полицейский (предположительно – сотрудник второго оперативного полка при главном управлении МВД России по городу Москве) наносит удар, было выложено в интернет одним из очевидцев задержания девушки.
Позднее на Сосновскую составили протокол о нарушении закона о митингах. Ей грозит штраф до 20 тысяч рублей.
В воскресенье Сосновская обратилась за помощью к врачам и намерена написать заявление в Следственный комитет с требованием привлечь сотрудников полиции к уголовной ответственности по статье о превышении должностных полномочий.
Действия полицейского осудили представители российского шоу-бизнеса Егор Крид и Сергей Лазарев. Их поддержали Сати Казанова и Яна Рудковская. Они опубликовали ролик в Инстаграме , где у них миллионы подписчиков. По словам Крида, он уже лично подал запрос и ему "пообещали найти" сотрудника полиции.
В субботу в Москве прошла крупнейшая за последние несколько лет акция оппозиции. По данным "Белого счётчика", на проспекте Сахарова собрались около 50 тысяч человек. Требования митинга – допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, изменить избирательное законодательство, прекратить уголовное дело о массовых беспорядках, возбуждённое в связи с событиями 27 июля в Москве, и освободить 13 человек, взятых под стражу по этому делу.
После согласованного с властями митинга полиция задержала свыше 250 человек.
В общей сложности на акциях протеста в центре Москвы, которые продолжаются почти месяц, были задержаны около трёх тысяч человек.
Росгвардия не признаёт своим ударившего девушку в живот полицейского (5)
Росгвардия отрицает принадлежность к ведомству...
В России объявлена награда за информацию о полицейском, ударившем женщину в живот (43)
После многотысячного митинга на проспекте Сахарова 10...
"Росатом": под Северодвинском взорвалась ракета с радиоактивным источником питания
В госкорпорации " Росатом " заявили, что взрыв 8 августа...
Российский ядерный центр сообщил имена погибших при взрыве под Северодвинском
Руководство Российского ядерного центра, который...
Роскомнадзор потребовал от Google пресечь использование ютьюба для "рекламирования незаконных массовых мероприятий" (9)
Роскомнадзор заявил, что потребовал от Google принять...
TOP новостей
Новые рейтинги партий: ярая борьба на втором плане и прежние лидеры (15)
Социал-демократы Литвы, которых возглавляет Гинтаутас...
Украинский политолог в Литве: большинство русских в Украине хотят борща и вареников, а не щей и блинов
Постройка политического сообщества в Украине должна...
Отголоски истории с памятной доской Норейке докатились до Брюсселя (2)
Влиятельное брюссельское издание politico.eu не оставило...
Парадокс: возвращающиеся эмигранты покупают дешевые усадьбы, квартиры им не по карману (7)
Брокеры не могут сказать, по какой причине в этом году в...
Возвращающийся в Литву Андрюкайтис: Путин переписывает историю, но это делает и Ландсбергис (35)
Почетный председатель Литовской...