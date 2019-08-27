Госкорпорация ОМОН ГУ Росгвардии по городу Москве разместила на сайте вакансий HeadHunter объявление о поиске сотрудников "для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении массовых мероприятий в городе Москве". На эту вакансию обратило внимание онлайн-издание "Открытые медиа" во вторник, 27 августа. К числу обязанностей успешных кандидатов относится, кроме прочего, "подавление бунтов", указано в объявлении.

Оно появилось сразу в 52 регионах России, в том числе в Подмосковье, Курске, Саратове, Липецке, Тамбове, Ярославле, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах.

Комментарий Росгвардии о "подавлении бунтов"

По данным "Открытых медиа", в компании HeadHunter подтвердили, что объявление было опубликовано на аккаунте работодателя, верифицированного службой проверки сайта. Валерий Грибакин, который с октября 2018 года является советником директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова по взаимодействию со СМИ, также подтвердил размещение вакансии.

Фразу о подавлении бунтов он объяснил "выполнением задач по оказанию содействия в поддержании правопорядка в учреждениях пенитенциарной системы" и заявил, что поиск в регионах сотрудников Росгвардии для работы в Москве является обычной практикой.

Требования к кандидатам на службу в Росгвардии

Судя по объявлению, за свою работу успешные кандидаты будут получать от 55 до 65 тысяч рублей. Опыта работы от кандидатов на требовалось, но они должны были иметь как минимум среднее школьное образование. Для военнообязанных предпосылкой к найму являлась служба в вооруженных силах.

По информации издания "Открытые медиа", данная вакансия была опубликована в понедельник, 26 августа. Уже во вторник подача резюме на данную должность оказалась невозможна. "Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию", - сообщается на сайте HeadHunter.