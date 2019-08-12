"Росатом": под Северодвинском взорвалась ракета с радиоактивным источником питания

"Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией", — говорится в сообщении ведомства.
"После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, и была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших.
"Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников Росатома, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты", — заявили в госкорпорации.
Радиоизотопные источники питания используют энергию, образующуюся в результате радиоактивного распада.
Версия с "Буревестником"
Ранее минобороны России сообщало, что при взрыве на полигоне под Северодвинском, где испытывали жидкостный реактивный двигатель, погибли два человека.
Эксперты, опрошенные агентством Рейтер в ночь на субботу заметили в этой версии несоответствия.
"При взрыве жидкотопливного двигателя радиационного скачка не происходит, а нам известно, что русские давно работают над каким-то ядерным двигателем для крылатой ракеты", — сказал в интервью агентству член Федерации ученых США Анкит Панда.
Эксперты предположили, что испытывать могли ракету 9М730 "Буревестник", о которой впервые рассказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. СМИ сообщали, что эта ракета оснащена ядерным воздушно-реактивным маршевым двигателем.
Радиационный фон
В минобороны ранее сообщали, что радиационный фон после взрыва был в норме, вредных выборосов в атмосферу не зафиксировано.
Тогда же пресс-служба администрации Северодвинска сообщила, что было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона.
"В 11.50 по Москве 8 августа датчики АСКРО (автоматизированная система контроля радиационной обстановки) в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона", — говорилось в сообщении администрации.
После этого фон снижался, и на 14:00 показания датчиков не превышали 0,11 микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6 микрозивертов в час, утверждали в пресс-службе.
В субботу МЧС заявили, что радиационный фон в районах около полигона, где произошел взрыв, не превышен, а сообщение о превышении уровня радиации исчезло и с сайта городской администрации, отмечает РБК.
"Радиационный фон в Приморском, Онежском районах Архангельской области, в городах Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, а также в населенном пункте Ненокса находится на уровне 12-13 микрорентген в час, что составляет природный фон", — цитирует Интерфакс источник в ведомстве.
Заместитель капитана морского порта Архангельска Сергей Козуб сообщил РБК, что после взрывов военные закрыли район Двинского залива Белого моря для судоходства. По его словам, запрет на плавание был введен с 9 августа по 10 сентября. Козуб назвал это "обычной историей". Порт Архангельска остается открытым.
Версии СМИ
В пятницу издание Baza сообщило, что после ЧП шестерых пострадавших отправили в Москву самолетами санавиации.
"У пострадавших — два диагноза. Первый — очевидный: тяжелые взрывные травмы, такие ранения человек получает, находясь вблизи от места сильного взрыва. Но у них есть и второй диагноз: радиационное облучение", — утверждало издание.
Пострадавшие в результате взрыва на полигоне в Архангельской области направлены в Москву, подтвердили в пятницу в пресс-службе правительства региона. При этом там не уточнили, сколько пострадавших было направлено в Москву, в каком они находились состоянии и с каким диагнозом.
"После стабилизации состояния пациенты, согласно рекомендациям специалистов, были направлены в федеральный центр", — цитировала пресс-служба заместителя главного врача Архангельской областной клинической больницы по экстренной и неотложной помощи Алексея Преловского.
Сотрудник Миддлберийского института международных исследований в Монтерее, эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис писал в "Твиттере", что в районе села Ненокса заметили транспортный танкер "Серебрянка", предназначенный для сбора и хранения радиоактивных отходов, писала "Медуза".
Агентство Интерфакс сообщало, что в день происшествия в аптеках Архангельска резко вырос спрос на йодосодержащие препараты.
"Вчера скупили все. Сначала йод в таблетках, йодомарин, затем обычный йод и йодистый калий. Ажиотаж начался около 17.00 и до самого закрытия все разобрали. Люди перед кассой обсуждали новости о радиации в Северодвинске, о взрыве у военных", — рассказала агентству фармацевт одной из архангельских аптек.
Однако в правительстве области сообщили, что спрос на йодосодержащие препараты ненадолго вырос, но ни ажиотажа, ни дефицита не наблюдается.
"МЧС отработало инструкцию: закрыть окна и двери в детсадах и больницах, заводская больница провела дезактивацию в [костюмах] химзащиты, больных не пустили к врачам, закрыли шлагбаум для скорых. По новостям не объявляли, просто обзванивали больницы и школы. Странно, что не было оповещения и сирены — должны были включить по идее, при получении замера в два раза превышающего нормальный радиационный фон. И улицы поливать, и траву вывести с газонов. Йод и правда скупили", — рассказывал источник Би-би-си в Северодвинске.
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