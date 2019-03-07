Роман Абрамович избавился от ”Первого канала”

ВТБ Капитал”, инвестиционное подразделение группы ВТБ, приобрел 20% акций АО ”Первый канал” у компании ”ОРТ-КБ”, принадлежащей Роману Абрамовичу, сообщили РБК два источника, знакомые с деталями сделки. По информации собеседников РБК, о сделке может быть объявлено уже в ближайшее время.
Romanas Abramovičius
© AFP / Scanpix

После публикации материала ВТБ и ”Первый канал” подтвердили РБК сделку. Представитель Абрамовича Джон Манн позднее также подтвердил продажу всего пакета бизнесмена.

Как сообщает ВТБ со ссылкой на Юрия Соловьева, первого заместителя президента — председателя правления банка, группа ВТБ ”постоянно изучает медиасегмент”. ”Смотрим на привлекательные активы, вложения в которые позволят зафиксировать достаточно высокий уровень инвестиционной доходности, реализовать планы развития компании и добиться существенного увеличения акционерной стоимости. ”Первый канал” имеет колоссальные позиции на рынке. А произошедшая цифровая трансформация средств массовой информации открывает новые возможности перед телеканалом, и мы верим в успех усилий менеджмента в дальнейшей цифровизации канала и развитии digital-контента”, — приводятся в сообщении слова Соловьева.

Совладельцем ”Первого канала” российский миллиардер стал в начале 2000-х, выкупив 49% (тогда канал назывался ”Общественное российское телевидение” — ОРТ) у Бориса Березовского за $150 млн. В 2010 году Абрамович начал сокращать свою долю: 25% он продал Национальной медиа группе (НМГ) за $145 млн. Еще 4% из пакета Абрамовича НМГ получила летом прошлого года. Сократить пакет ему пришлось в рамках исполнения российского законодательства, чтобы ​соответствовать требованиям ст. 19.1 закона ”О средствах массовой информации”.​ Незадолго до этого, в мае 2018 года, Абрамович получил израильское гражданство и, согласно российскому закону, не мог напрямую или косвенно владеть более 20% компании — учредителя СМИ.

РБК
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