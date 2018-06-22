"Задача поставлена так: в соответствии с уже подписанными контрактами произвести необходимое количество наших легендарных "Протонов" и затем этот проект закрыть. Далее летать исключительно на "Ангаре", — рассказал Рогозин в интервью РИА "Новости" 22 июня.

Когда Центр Хруничева одновременно производит и старую, и новую ракету тяжелого класса, сохраняется мелкосерийное экономически ущербное производство, пояснил Рогозин. По его словам, это неминуемо приведет к финансовому краху такого предприятия, а так как вечная государственная поддержка невозможна, надо концентрироваться на самом важном, то есть на "Ангаре" в легком, среднем, тяжелом, а в перспективе — супертяжелом классе.

"Чтобы перейти к стабильному производству "Ангары", необходимо решительно завершить прежний бизнес, связанный с производством "Протона", тем более что есть ограничения по их использованию на космодроме Байконур со стороны Казахстана", — пояснил глава Роскосмоса.

Что касается сроков прекращения производства ракеты-носителя, первые модели которой были разработаны в 1960-х годах, Рогозин пояснил, что они появятся тогда, когда завершит работу оперативный штаб по Центру Хруничева. "Они должны рассчитать сроки перевода основного производства в Омск, а это будет означать нашу полную концентрацию на "Ангаре", — отметил глава Роскосмоса.

Одноразовая универсальная ракета-носитель "Протон" предназначена для выведения космических аппаратов на орбиту и далее в космическое пространство. Ее разработали в ОКБ-23 (ныне Центр имени Хруничева) в 60-е годы XX века. Сначала "Протоны" были двухступенчатыми и относились к средне-тяжелому классу. Версия "Протон-К" — это уже трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. В 2000-х годах основной модификацией стал "Протон-М".

С декабря 2010 года с ракетой-носителем "Протон" произошел ряд серьезных аварий, что повлекло за собой потерю нескольких российских спутников.

5 декабря 2010 года "Протон-М", который должен был вывести на орбиту три спутника "Глонасс-М", отклонился от курса на восемь градусов. Из-за переизбытка топлива в разгонном блоке ДМ-3 спутники не были выведены на орбиту и упали в Тихий океан. Как установило расследование, спутники были потеряны по причине того, что в разгонный блок из-за ошибки в конструкторской документации залили 1,5 тонны лишнего окислителя.

2 июля 2013 года примерно на 10-й секунде после старта ракеты-носителя "Протон-М" с тремя навигационными спутниками "Глонасс-М" ракета неожиданно изменила траекторию полета, начала падать и взорвалась на территории космодрома.

16 мая 2014 года "Протон-М" не смог вывести на орбиту самый мощный российский аппарат связи — "Экспресс-АМ4Р". Обломки аппаратов и ядовитое топливо сгорели на высоте 160 километров над Китаем. Комиссия по расследованию причин падения установила, что причиной аварии стало разрушение подшипника в турбонасосном агрегате.

16 мая 2015 года состоялся новый неудачный запуск "Протона-М" с мексиканским спутником связи. На 497-й секунде полета отказали рулевые двигатели третьей ступени. В результате все элементы ракеты и спутника сгорели в атмосфере.

Последний на сегодняшний день пуск ракеты-носителя "Протон-М" с военным спутником с космодрома Байконур в Казахстане был проведен 19 апреля. Спутник вывели на целевую орбиту в расчетное время в штатном режиме.