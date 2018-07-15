Рогозин объявил о срочном создании госкорпорации по строительству ракетных двигателей

По его словам, в "Энергомаш" его приятно удивила высокая культура производства. "Недаром США закупают наши двигатели. Обсудив пути дальнейшего повышения надежности нашей РКТ (ракетно-космической техники), принял решение немедленно приступить к созданию под эгидой "Энергомаша" корпорации ракетного двигателестроения", - написал Рогозин.

Напомним, что сам "Энергомаш" предсказывает отрасли проблемы из-за отказа США от российских ракетных двигателей. Ранее в июле в НПО заявили, что решение американских властей отказаться от запуска с 2023 года ракет с российскими двигателями начнет негативно сказываться на предприятиях РФ уже в 2020 году.

Рогозин был назначен главой госкорпорации "Роскосмос" в мае этого года.