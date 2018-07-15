По его словам, в "Энергомаш" его приятно удивила высокая культура производства. "Недаром США закупают наши двигатели. Обсудив пути дальнейшего повышения надежности нашей РКТ (ракетно-космической техники), принял решение немедленно приступить к созданию под эгидой "Энергомаша" корпорации ракетного двигателестроения", - написал Рогозин.
Напомним, что сам "Энергомаш" предсказывает отрасли проблемы из-за отказа США от российских ракетных двигателей. Ранее в июле в НПО заявили, что решение американских властей отказаться от запуска с 2023 года ракет с российскими двигателями начнет негативно сказываться на предприятиях РФ уже в 2020 году.
Рогозин был назначен главой госкорпорации "Роскосмос" в мае этого года.
Рогозин объявил о срочном создании госкорпорации по строительству ракетных двигателей
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал создание...
Сердюков официально женился на Васильевой, рассекретил Андрей Малахов
Бывшая глава департамента имущественных отношений...
Умер Петр Офицеров, осужденный с Навальным по делу "Кировлеса" (1)
Предприниматель Петр Офицеров - соратник...
Умер Петр Офицеров, осужденный с Навальным по делу "Кировлеса" (5)
Предприниматель Петр Офицеров — соратник...
В Москве у посольства собрались более 70 обманутых нигерийцев (7)
Более 70 приехавших работать в Россию нигерийских...
TOP новостей
Кто из депутатов парламента чаще всего ездит на авто с водителем (11)
Парламентская канцелярия подсчитала, что за последний...
Первые данные секторных измерителей средней скорости: больше 2,8 млн. нарушений (14)
"Профессионализм водителя оценивается не потому, на...
Если ничего не изменится, тысячам жителей грозят штрафы (47)
Несмотря на то, что с 1 мая в Литве вступило в силу...
Организаторы Праздника песни готовят претензию из-за некачественной еды (5)
"Мы собрались, заполняем претензию, работаем с юристами,...
Глава МИД ФРГ предостерег Трампа от односторонних сделок с Путиным (61)
"Односторонние сделки в ущерб собственным партнерам в...