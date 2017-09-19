«Мы не следим за учениями, у нас большой фронт работы», - сказал вице-премьер, отвечая на вопрос журналистов, видел ли он ролик. Он добавил, что не знает, о чем идет речь.
Ранее во вторник, 19 сентября, портал 66.ru опубликовал видео, на котором, по его информации, вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами класса «воздух-земля» зрителей российско-белорусских военных учений «Запад-2017». Источник издания сообщил, что в результате сгорели два автомобиля, а также два человека получили тяжелые травмы и находятся в больнице. По данным собеседника 66.ru инцидент произошел «вчера или позавчера» (18 или 17 сентября). «Фонтанка» написала, что инцидент произошел вечером 18 сентября.
Минобороны позже заявило, что обстрела зрителей на учениях «Запад-2017» 18 сентября не было. «Все сообщения в социальных сетях о залпах по толпе журналистов, большом количестве тяжелораненных — намеренная провокация или чья-то персональная глупость», — заявило ведомство.
В министерстве рассказали, что системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели и именно это стало причиной произошедшего. Там добавили, что в результате получил повреждение один из грузовых автомобилей. Людей в нем не было.
Главред портала 66.ru Богад Кульчицкий в эфире Дождя отверг обвинения Минобороны в провокации. «Дорогое министерство обороны, мы не провокаторы, мы просто парни из Екатеринбурга, которые нашли эту новость и разместили ее у себя на сайте. Было ли это персональной глупостью? Нет, это было осознанным шагом», — сказал Кульчицкий.
Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу посетили полигон «Лужский» 18 сентября.
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