Следствие не предоставило ни одного доказательства, которое подкрепляло бы версию об ограблении журналистов, пишет Гордиенко в своем материале на страницах "Новой газеты". В интервью Краснов два раза упомянул "неустановленных лиц" - человека, при помощи которого был нанят водитель Бьенвеню Дувокама, спасшийся при нападении, и мужчину, на встречу с которым в роковой вечер выехали журналисты.

"Прошло полтора года после убийства, а впечатление такое, что генерал-лейтенант просто зачитал старый пресс-релиз СК, написанный впопыхах сразу после убийства", - отметила спецкор. Более того, только сейчас стало известно, что одежда убитых журналистов, на которой оставались следы крови и пулевые отверстия, была сожжена в жандармерии ЦАР. Таким образом, важный вещдок оказался уничтожен.

Посольство РФ в республике проинформировало родственников Радченко, что, "ввиду отсутствия у центральноафриканских следственных органов спецхранилищ, одежда, снятая с тел погибших российских журналистов, пропитанная кровью и издававшая сильный зловонный запах разложения, была сожжена без согласования и уведомления российских следственных органов". При этом близкие погибших многократно обращались не только к дипломатам, но и в СКР с просьбой предоставить доступ к одежде, но реакции не последовало.

Личные вещи журналистов были доставлены в Москву только через год послу убийства. Гордиенко пишет, что до этого они "минимум четыре месяца пылились в российском посольстве в ЦАР", а следователи утверждали, что у СКР нет возможности и средств переправить вещи в Москву.

Следствие так и не прояснило роль в деле сотрудника РИА ФАН Кирилла Романовского, который дал журналистам контакт фиксера Мартина и единственный лично с ним контактировал. Мартин должен был встречать сопровождать группу, но в аэропорт не явился и попросил журналистов приехать к нему в другой город. По дороге к нему Джемаля, Радченко и Александра Расторгуева убили, а Мартин исчез. РИА ФАН подконтрольно структурам "повара Путина" Евгения Пригожина - его также связывают с ЧВК Вагнера, деятельность которой в ЦАР расследовали погибшие.

"Следствие отказывается перепроверять версию, согласно которой журналистов убили из-за их профессиональной деятельности при непосредственном участии бойцов ЧВК Вагнер", - пишет вдова Джемаля. Она отметила, что СК отказывается перепроверить приобщенные к делу биллинги телефонов журналистов, их водителя и офицеров центральноафриканской жандармерии. Эти данные свидетельствуют, что Дувокама лжет в показаниях, за журналистами неотступно следили вплоть до их убийства, а жандарм Эмманюэль Котофио был связан с бойцом ЧВК Вагнера Александром Сотовым и советником президента ЦАР по безопасности, тоже "вагнеровцем" Валерием Захаровым.

По словам Гордиенко, следователи отказываются допрашивать Сотова и Захарова, ссылаясь на их занятость, и отказываются рассматривать версию о причастность "вагнеровцев" к убийству, хотя ее подтверждают материалы следствия, проведенного местной жандармерией по горячим следам. "Из интервью генерал-летейнанта Игоря Краснова получается, что жертвы преступления виноваты в преступлении сами, СКР в этом убежден, однако спустя полтора года доказать не может и этого", - заключила вдова Джемаля.