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9 марта в суде Гааги начинается процесс по делу о крушении малайзийского Boeing 777-200 компании Malaysia Airlines рейса МН17, который был сбит ракетой над Донбассом 17 июля 2014 года. Суд рассматривает уголовное дело по национальному, а не международному законодательству, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.
Prie Rusijos ambasados langų buvo išdėliotos 298 kėdės kiekvienai lėktuvu skridusiai aukai atminti
Prie Rusijos ambasados langų buvo išdėliotos 298 kėdės kiekvienai lėktuvu skridusiai aukai atminti
© Reuters / Scanpix

Обвиняемыми по делу проходят трое россиян (бывший глава вооруженных сил ДНР полковник Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, командир разведгруппы генерал-майор Сергей Дубинский с позывным "Хмурый" и его заместитель полковник Олег Пулатов), а также гражданин Украины Леонид Харченко. Все подозреваемые были объявлены в международный розыск, получены ордера на их арест. Как ожидается, всем им заочно будут предъявлены обвинения в убийстве 298 человек, погибших в крушении самолета в результате попадания в него ракеты из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Перед российским посольством в Гааге 8 марта, накануне открытия суда, прошла акция родственников погибших в авиакатастрофе. Как сообщает RTVi, на поляне перед посольством были выставлены 298 стульев - по числу пассажиров и членов экипажа, которые находились на борту малайзийского Boeing.

Стулья расставили как кресла в салоне самолета, вокруг расположили таблички с надписями "Правосудие для MH17", "Безнаказанность недопустима" и т.п. После этого родственники провели две минуты молчания. Хотя родственники не обвиняют Россию в крушении самолета, оно убеждены, что в Кремле знают правду, но скрывают ее.

"Они (пассажиры MH17) больше не могут говорить, но мы можем. И мы делаем это", - сказал RTVi председатель фонда родственников погибших Пит Плуг. В авиакатастрофе он потерял брата и племянника. Члены фонда требуют справедливости по отношению к памяти об их близких. Для этого необходимо, чтобы Россия признала свою вину, отмечает Плуг.

Пассажирский Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек 17 национальностей - все они погибли. В районе катастрофы проходили боевые действия между сторонниками самопровозглашенных народных республик и украинской армией.

Следствие пришло к выводу, что самолет сбили из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук", который в Донбасс привезли с ведома российских военных.

NEWSru.com
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