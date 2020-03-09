Обвиняемыми по делу проходят трое россиян (бывший глава вооруженных сил ДНР полковник Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, командир разведгруппы генерал-майор Сергей Дубинский с позывным "Хмурый" и его заместитель полковник Олег Пулатов), а также гражданин Украины Леонид Харченко. Все подозреваемые были объявлены в международный розыск, получены ордера на их арест. Как ожидается, всем им заочно будут предъявлены обвинения в убийстве 298 человек, погибших в крушении самолета в результате попадания в него ракеты из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук".
Перед российским посольством в Гааге 8 марта, накануне открытия суда, прошла акция родственников погибших в авиакатастрофе. Как сообщает RTVi, на поляне перед посольством были выставлены 298 стульев - по числу пассажиров и членов экипажа, которые находились на борту малайзийского Boeing.
Стулья расставили как кресла в салоне самолета, вокруг расположили таблички с надписями "Правосудие для MH17", "Безнаказанность недопустима" и т.п. После этого родственники провели две минуты молчания. Хотя родственники не обвиняют Россию в крушении самолета, оно убеждены, что в Кремле знают правду, но скрывают ее.
"Они (пассажиры MH17) больше не могут говорить, но мы можем. И мы делаем это", - сказал RTVi председатель фонда родственников погибших Пит Плуг. В авиакатастрофе он потерял брата и племянника. Члены фонда требуют справедливости по отношению к памяти об их близких. Для этого необходимо, чтобы Россия признала свою вину, отмечает Плуг.
Пассажирский Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек 17 национальностей - все они погибли. В районе катастрофы проходили боевые действия между сторонниками самопровозглашенных народных республик и украинской армией.
Следствие пришло к выводу, что самолет сбили из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук", который в Донбасс привезли с ведома российских военных.
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