"Вынесли 17 ноутбуков, все сервера, коммутаторы, камеры, свет. Но кое что и оставили. Серьезно. Потому что лирические чувства доступны всем. Особенно, когда ты скучаешь и стоишь в виде мебели. И из души рвется протест против того, чем тебя заставили заниматься", - заявил Волков, говоря о рисунке, оставленном в штабе офиса. Рисунок с изображением сотрудника спецназа и надписью "С Новым годом!" получил название "Порыв чувств".

Накануне в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и студии "Навальный LIVE" снова прошли обыски, самого Навального ненадолго "задержали силой и увели", он не оказывал сопротивления. "Видимо, подарки под ёлку детям у полицейских закончились, вот они и пришли в ФБК пополнить запасы техники", - прокомментировала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

По данным источника в правоохранительных органах, обыски в ФБК проводятся по старому уголовному делу о финансировании фонда. В Instagram Навального сообщается, что обыски связаны с отказом удалять из YouTube расследование 2017 года "Он вам не Димон" о премьер-министре России Дмитрии Медведеве. "За это против директора ФБК Ивана Жданова возбудили уголовное дело и в рамках этого дела - обыск. Ну то есть просто очередной рейд с конфискацией имущества", - написал Навальный.