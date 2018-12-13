РФ зеркально высылает словацкого дипломата после скандала с россиянином-"шпионом"

"Поскольку в соответствии с устоявшейся общепринятой дипломатической практикой подобные недружественные действия всегда влекут зеркальные ответные меры, на днях персоной нон грата в РФ был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение двух суток", - заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что соответствующая нота была вручена послу Словакии в Москве 11 декабря.

"Мы сожалеем об этом недружественном шаге словацкой стороны, который противоречит традициям наших двухсторонних отношений", - подчеркнула Захарова.

Российского дипломата выслали из страны в конце ноября, однако об этом стало известно только в начале декабря. Имя дипломата не называлось. Причиной высылки премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини назвал подозрения в шпионаже, дипломат работал в аппарате военного атташе посольства. Местные СМИ писали, что россиянина выслали из-за сбора секретной информации о Словакии и НАТО.