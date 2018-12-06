Россия выплатит по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) компенсацию трем участницам панк-группы Pussy Riot за нарушение их прав в ходе производства по уголовному делу о "панк-молебне" в храме Христа Спасителя, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РФ.
"Pussy Riot"
© Reuters / Scanpix

"Процессуальные возможности для обжалования постановления ЕСПЧ по жалобе "Мария Алехина и другие против России" отсутствуют. Власти РФ добросовестно относятся к вопросу исполнения всех решений ЕСПЧ независимо от того, кто их направляет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Статьи по теме:
ЕСПЧ отказал властям России в пересмотре дела Pussy Riot  (6)
Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов попал в реанимацию  (15)

В соответствии с законодательством, компенсация по решению ЕСПЧ должна быть выплачена в течение трех месяцев.

Отметим, что красивые слова министерства про "добросовестное исполнение" скрывают удручающую статистику. Из 2380 постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в делах против РФ российские власти выполнили лишь 608, то есть 25%, говорилось вмикроблоге Twitter Совета Европы.

В Совете Европы напомнили, что "государства - члены СЕ обязаны исполнять постановления ЕСПЧ в соответствии со статьей 46 Конвенции о правах человека".

4 декабря адвокат Ирина Хрунова, представляющая интересы участниц панк-группы в ЕСПЧ, заявила, что Верховный суд РФ, в соответствии с решением ЕСПЧ, должен "автоматически" рассмотреть дело Pussy Riot и либо отменить приговор, либо признать его законным и правомерным. Но в таком случае России придется заплатить осужденным девушкам компенсации в десятки тысяч евро за нарушение их прав на свободу выражения мнения и справедливое судебное разбирательство.

Напомним, акция Pussy Riot прошла в храме Христа Спасителя в Москве в конце февраля 2012 года. Активистки пришли в храм и, надев маски, исполнили песню "Богородица, Путина прогони", в которой осуждали политику российского президента Владимира Путина.

Всего в акции под названием "панк-молебен" участвовали пять девушек, но полиция задержала только Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Найти двух других подозреваемых не удалось.

В августе 2012 года Хамовнический суд Москвы приговорил всех трех задержанных участниц Pussy Riot к двум годам в колонии общего режима за хулиганство. Позднее, осенью того же года, Московский городской суд заменил реальный срок для Самуцевич на условное наказание. Приговор в отношении Толоконниковой и Алехиной был оставлен без изменений.

В декабре 2013 года Алехина и Толоконникова были освобождены по амнистии, объявленной в связи с 20-летием российской Конституции. Через несколько месяцев после их освобождения Мосгорсуд смягчил наказание девушкам на месяц. Приговор был пересмотрен после того, как Верховный суд РФ признал наличие в нем многочисленных нарушений.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

"Иногда жалею, что сейчас не 37-й год". Полицейский - задержанным во время финала ЧМ участникам Pussy Riot (145)

Во время финала чемпионата мира по футболу на поле...

ЕСПЧ обязал Россию заплатить Pussy Riot 50 тысяч евро (56)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение...

В Якутске задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину (22)

В Якутске полиция задержала участниц группы Pussy Riot...

Участники Pussy Riot были задержаны ФСБ в Крыму (27)

Двое участников группы Pussy Riot по приезду в Керчь были...

Россия

Ветеран из Магадана отправил Медведеву свою прибавку к пенсии (5)

Ветеран труда Владимир Попов из Магадана решил вернуть...

Спикер Совфеда РФ: Россия не будет выполнять требования Запада в связи с инцидентом в Керченском проливе (12)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила,...

РФ придется выплатить компенсацию участницам акции в храме Христа Спасителя (15)

Россия выплатит по решению Европейского суда по правам...

МВД РФ к Новому году закупает наручники "Нежность" за 26 млн рублей (1)

МВД РФ объявило закупку партии наручников на сумму...

77-летнему Пономареву дали 25 суток ареста за призыв поддержать молодежь (5)

Тверской районный суд Москвы арестовал на 25 суток...

TOP новостей

Подготовка к акции протеста в Вильнюсе: автобусы для участников и вооруженная полиция (22)

9 декабря в Вильнюсе жители Литвы проведут шествие и...

Гарри Каспаров в Вильнюсе: Агония режима может быть продолжительной и кровавой (117)

Говорить о возможности перестройки российского...

Участники Форума свободной России в Вильнюсе: "ЕC – это спонсор путинизма, большая война неизбежна" (173)

Европейский Союз является спонсором путинизма. Об...

Улучшаются условия для работающих в Литве украинцев: платить будут не меньше, чем литовцам (64)

Работающим в Литве украинцам за такую же работу на том...

Литва расширила "черный список" россиян в связи с событиями в Керченском проливе (65)

Литва в пятницу расширила "черный список" граждан...