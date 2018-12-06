"Процессуальные возможности для обжалования постановления ЕСПЧ по жалобе "Мария Алехина и другие против России" отсутствуют. Власти РФ добросовестно относятся к вопросу исполнения всех решений ЕСПЧ независимо от того, кто их направляет", - говорится в сообщении пресс-службы.

В соответствии с законодательством, компенсация по решению ЕСПЧ должна быть выплачена в течение трех месяцев.

Отметим, что красивые слова министерства про "добросовестное исполнение" скрывают удручающую статистику. Из 2380 постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в делах против РФ российские власти выполнили лишь 608, то есть 25%, говорилось вмикроблоге Twitter Совета Европы.

В Совете Европы напомнили, что "государства - члены СЕ обязаны исполнять постановления ЕСПЧ в соответствии со статьей 46 Конвенции о правах человека".

4 декабря адвокат Ирина Хрунова, представляющая интересы участниц панк-группы в ЕСПЧ, заявила, что Верховный суд РФ, в соответствии с решением ЕСПЧ, должен "автоматически" рассмотреть дело Pussy Riot и либо отменить приговор, либо признать его законным и правомерным. Но в таком случае России придется заплатить осужденным девушкам компенсации в десятки тысяч евро за нарушение их прав на свободу выражения мнения и справедливое судебное разбирательство.

Напомним, акция Pussy Riot прошла в храме Христа Спасителя в Москве в конце февраля 2012 года. Активистки пришли в храм и, надев маски, исполнили песню "Богородица, Путина прогони", в которой осуждали политику российского президента Владимира Путина.

Всего в акции под названием "панк-молебен" участвовали пять девушек, но полиция задержала только Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Найти двух других подозреваемых не удалось.

В августе 2012 года Хамовнический суд Москвы приговорил всех трех задержанных участниц Pussy Riot к двум годам в колонии общего режима за хулиганство. Позднее, осенью того же года, Московский городской суд заменил реальный срок для Самуцевич на условное наказание. Приговор в отношении Толоконниковой и Алехиной был оставлен без изменений.

В декабре 2013 года Алехина и Толоконникова были освобождены по амнистии, объявленной в связи с 20-летием российской Конституции. Через несколько месяцев после их освобождения Мосгорсуд смягчил наказание девушкам на месяц. Приговор был пересмотрен после того, как Верховный суд РФ признал наличие в нем многочисленных нарушений.