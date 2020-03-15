РФ и Турция начали совместное патрулирование в сирийском Идлибе

В первом совместном патрулировании 15 марта от России участвует взвод военной полиции на бронетехнике. Организует патрулирование совместный российско-турецкий координационный центр в рамках договоренностей между лидерами России и Турции 5 марта в Москве.

Совместный патруль начал движение по трассе М-4 от населенного пункта Трумба (два километра западнее Саракиба). Накануне была проведена инженерная разведка маршрута патрулирования.

Совместное патрулирование должно не только обеспечить безопасность передвижения мирных граждан по важной для Сирии трассе М-4 (Латакия - Алеппо), но и стать гарантией недопущения возобновления вооруженного конфликта в регионе.

В Москве 5 марта прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы, а также договорились о совместном патрулировании трассы М4. Предполагается, что со временем движение автомобилей простых граждан по ней возобновится.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что российско-турецкие договоренности должны привести к постоянному прекращению огня в Сирии.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженных оппозиционных сил и террористов. Сирийские правительственные силы отвоевали почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставили позади себя ряд турецких наблюдательных постов.

Анкара же резко нарастила свой военный контингент в регионе и начала операцию "Весенний щит", чтобы оттеснить сирийские войска. Турции оказывают поддержку лояльные ей боевики.