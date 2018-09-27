Текст письма Олега Сенцова Зоя Светова опубликовала на страничке в Facebook. "Спасибо тем людям, которые все еще, несмотря на этот затянувшийся бесконечный марафон продолжают поддерживать меня , а главное и всех остальных украинских политзеков, - пишет Сенцов. - Они не сдаются и я вместе с ними. Верю в хороший исход всей этой истории, несмотря ни на что. Ничто не бывает вечным, даже плохое!"

Олег Сенцов утверждает, что морально не сломлен. "Не ожидал, что меня настолько хватит и не знаю, насколько хватит еще. Но не сдаюсь! Чего и вам всем желаю. Привет всем хорошим людям!" - сказано в письме.

Зоя Светова отмечает, что весточка была отправлена 25 сентября. "Письмо о вере и надежде на лучшее. Надежде тогда, когда ее нет совсем . И неоткуда брать сил", - заключила она.

Голодовка Сенцова противопоставила Путина миру

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал украинского режиссера Олега Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По этому же делу был осужден активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.

Сенцова и Кольченко обвинили в том, что весной 2014 года, вскоре после присоединения Крыма к России, они организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе. Кроме того, Сенцов и другие подозреваемые якобы готовились взорвать памятник Ленину.

Сами осужденные считают дело против них политическим, а доказательства - сфальсифицированными следствием. Кроме того, Сенцов утверждал, что его после ареста избивали и пытали сотрудники ФСБ, добиваясь признательных показаний. В суде ключевой свидетель обвинения отказался от своих показаний и тоже признался, что его подвергли пыткам.

После присоединения Крыма Сенцову автоматически присвоили российское гражданство - на этом основании ранее российские власти отказывались передать режиссера Киеву. Сам Сенцов российский паспорт не получал. "У него один только паспорт, украинский", - говорила двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных из российских тюрем - 64 человека. Таким образом, Сенцов голодает уже 136-й день - это беспрецедентный случай в новейшей истории российских тюрем.

Мировая общественность неоднократно высказывала опасения по поводу здоровья Сенцова, выражала ему поддержку. В середине августа эксперты ООН призвали Россию немедленно освободить украинского режиссера. В его поддержку публично высказались многие иностранные деятели культуры, а также госсекретарь США Майкл Помпео, обсудивший в конце августа положение Сенцова с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

9 сентября адвокат режиссера Дмитрий Динзе заявил, что состояние его подопечного ухудшается, "начали происходить изменения в организме: затронуты сердечно-сосудистая система, почки, печень". По мнению юриста, скоро наступит кризис.

Также защитник утверждал, что сотрудники колонии ежедневно "монотонно уговаривают" Сенцова прекратить голодовку, а сотрудники ФСИН периодически угрожают режиссеру тем, что начнут кормить его насильно, но пока этого не происходило.

По словам Динзе, Сенцова уговаривают написать прошение о помиловании на имя президента РФ Владимира Путина, "так как все политические пути для возвращения его и других украинских политзаключенных пройдены", но режиссер на это не соглашается.

10 сентября двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан опубликовала выдержки из письма режиссера, в котором он сообщил о своем "стабильно хреновом" состоянии. По словам Каплан, Сенцов также написал завещание на свое творчество, а родным сообщил, что "постарается держаться, хотя живет сейчас просто по инерции", поскольку "кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма".

Каплан заявила, что "никто не понимает, чего хочет Путин, и это большая проблема". "Ему предлагали и людей, (чтобы обменять на Сенцова), но люди ему неинтересны. Пока все печально", - сказала двоюродная сестра узника, отметив, что никому не удалось каким-то образом повлиять на главу РФ, хотя "этим занимается не только украинская сторона, но и (президент Франции) Эммануэль Макрон, и (президент Турции) Реджеп Тайип Эрдоган, и (немецкий канцлер) Ангела Меркель, и Канада очень активно помогает, но пока без результатов".