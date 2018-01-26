Северная Корея продолжает экспортировать уголь в третьи страны вопреки санкциям ООН, а помогает ей в этом Россия, сообщает Reuters со ссылкой на источники в западноевропейской разведке.
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По их словам, в прошлом году, после введения Совбезом ООН запрета на покупку у Пхеньяна угля, власти КНДР как минимум трижды отправляли топливо в Россию, откуда оно затем переправлялось в Южную Корею и Японию, пишет NEWSru.com.

Источники утверждают, что поставки угля осуществлялись через российские порты в городах Находка и Холмск. Они происходили в августе-сентябре 2017 года.

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Через Находку было поставлено около 40 тыс. тонн угля. Одно из участвовавших в поставках судов - Jian Fu, ходящее под флагом Палау, - незадолго до прибытия в КНДР отключило систему распознавания, позволяющую следить за его местонахождением. Датчик был отключен в то время, когда судно находилось в открытом море, пишет агентство.

Еще два судна в течение нескольких рейсов в августе-сентябре 2017 года завезли в Холмск более 25 тыс. тонн угля. Позднее топливо загрузили на суда, эксплуатирующиеся компаниями из Китая. В документах говорилось, что груз предназначен для отправки в КНДР, но вместо этого его отправили в порты Пхохан и Инчхон в Южной Корее.

Один из источников Reuters утверждает, что часть груза была доставлена в место назначения в октябре 2017 года. Собеседник агентства в органах безопасности США подтвердил эту информацию и заявил, что торговля углем через Россию продолжается. Два юриста, специализирующихся на санкционном законодательстве, подтвердили журналистам, что перевозки угля нарушают ограничения, введенные Совбезом ООН против КНДР.

В Южной Корее причастность к поставкам угла отвергли. "Наше правительство контролирует любые действия, направленные на уклонение от исполнения санкций в отношении КНДР", - заявил представитель МИД страны.

В МИД России запрос Reuters насчет поставок оставили без ответа. Ранее Россия отрицала поставки в Северную Корею российской нефти в нарушение запретов ООН.

Между тем Министерство финансов США на этой неделе внесло владельца одного из судов, участвовавших в поставках (Ul Ji Bong 6), в санкционный список за поставки северокорейского угля в российский Холмск.

Reuters добавляет, что у него нет доказательств того, что выгруженный в российских портах уголь является тем же самым, который затем направляли в Южную Корею и КНР. Также журналистам не удалось установить, знали ли владельцы судов, перевозящих уголь, о его происхождении, и какие именно компании были вовлечены в эти операции.

NEWSru.com
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