В период между 13 октября 2017 года и 7 мая 2018 года танкер "Тантал" четыре раза указывал, что везет топливо в китайский порт Нинбо - это зафиксировано в портовых документах и данных отслеживания судов финансовой компании Refinitiv.

Однако вместо захода в китайский порт танкер встретился в нейтральных водах с северокорейским судном и перелил топливо на его борт, сообщили два члена экипажа на условиях анонимности.

"Оформлялись на порт Нинбо и шли в 12-мильную зону (за ней заканчивается морская граница России)", - рассказал один из членов экипажа, описывая четыре путешествия.

При передаче топлива транспондер "Тантала", позволяющий отслеживать судно в море, не работал. Его специально отключили, либо судно вошло в зону, не покрытую радиолокатором. Когда танкер пересекал водную границу России и находился недалеко от порта Владивостока, радиомаяк снова включался.

Отметим, в конце августа США включили в список санкций по КНДР три базирующиеся в РФ компании - "Гудзон", Primorye Maritime Logistics и Vela-Marine, а также шесть судов под российским флагом: "Патриот", "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". Их заподозрили в причастности к передаче нефтепродуктов северокорейским судам и деятельности, запрещенной СБ ООН.

На эту неделю запланирована встреча во Вьетнаме лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональдва Трампа.

"Я думаю, у нас получится великолепный саммит. Мы хотим денуклеаризации, и я думаю, что у него будет страна, которая поставит много рекордов по скорости в плане экономики", - сказал Дональд Трамп про Ким Чен Ына и перспективу сотрудничества с ним, выступая в Белом доме перед вылетом в Ханой.

Президент написал в своем микроблоге Twitter, что без денуклеаризации Северной Корее придется и дальше терпеть "все то же самое". Он также выразил уверенность, что Ким Чен Ын "примет мудрое решение".

В июне 2018 года Трамп подписал документ о продлении экономических санкций против Пхеньяна еще на год. "Существующие риски быстрого наращивания ядерного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика руководства Северной Кореи по-прежнему несут угрозу национальной безопасности, международной политике и экономики США. По этой причине меры... должны сохраняться", - говорилось в документе, подписанном Трампом.

Речь идет об ограничениях, которые были введены еще президентом Джорджем Бушем-младшим. Затем они были продлены и расширены администрацией Барака Обамы в ответ на продолжающиеся в КНДР испытания ядерного оружия.