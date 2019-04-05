Связанная с Пригожиным фирма построила на территории базы Минобороны РФ три казармы для наемников ЧВК и обозначила их в документах как пионерлагерь, выяснило агентство Reuters.
© AP / Scanpix

На территории базы Минобороны РФ рядом с хутором Молькино в Краснодарском крае построен лагерь для наемников частных военных компаний (ЧВК), отправляющихся в Сирию, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в четверг, 4 апреля. По данным агентства, три двухэтажных казармы были возведены в 2015 году компанией "Мегалайн", которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным.


В судебных актах, попавших к Reuters, одно из этих зданий обозначено как "пионерский лагерь", два других — как места "для временного размещения отдыхающих". Один из сотрудников фирмы-субподрядчика, строившей эти здания, рассказал агентству, что по просьбе заказчика в официальных документах было указано вымышленное предназначение строений: "У нас договоренность была с заказчиком, что мы пишем, что это прекрасный пионерский лагерь неподалеку от Черного моря".

Связь "Мегалайн" с Пригожиным


Reuters не установило, причастен ли сам Пригожин к строительству казарм у Молькино. По информации агентства, на момент оплаты работ по возведению зданий фирма "Мегалайн" на 50 процентов принадлежала фирме "Конкорд менеджмент и консалтинг", принадлежавшей тогда матери Евгений Пригожина (с 2003 по 2011 год, с 2017 года компанию контролирует сам бизнесмен), а еще на 50 процентов — фирме "Лахта". Эту компанию основал опять же Пригожин, а в период строительства казарм у Молькино ей руководила Светлана Собирова, работавшая менеджером по продажам проекта "Лахта парк", принадлежащего жене Пригожина, отмечает Reuters.

Евгений Пригожин находится в санкционном списке США. Российские и иностранные СМИ неоднократно сообщали о его связях с ЧВК "Вагнер" и "фабрикой троллей".

Deutsche Welle
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