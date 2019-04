На территории базы Минобороны РФ рядом с хутором Молькино в Краснодарском крае построен лагерь для наемников частных военных компаний (ЧВК), отправляющихся в Сирию, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в четверг, 4 апреля. По данным агентства, три двухэтажных казармы были возведены в 2015 году компанией "Мегалайн", которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным.

EXCLUSIVE: Kids' camp on a defense base? How Russian firms masked secret military work https://t.co/gMogAT1oQ2 See court documents: https://t.co/5K3InywRds https://t.co/yvRlTAS85P pic.twitter.com/yuyPOvpk00