В среду, 4 октября, члены совета призваливедомство найти выход из создавшейся ситуации и позволить вузу продолжить образовательную деятельность.
"Отказ в лицензии… ведущему научно-исследовательскому центру в профильных научных областях ставит под удар развитие общественных наук в России", - говорится в заявлении. По словам авторов документа, с потерей этого вуза Санкт-Петербург "лишается интеллектуального лидерства в целом ряде научных областей".
Формальные критерии не должны быть главными
При выдаче образовательных лицензий необходимо соблюдение формальных требований, однако "в большей степени" Рособрнадзор должен концентрироваться на существе дела и учитывать качество образования, предоставляемое университетом, подчеркивается в заявлении.
"Создается впечатление, что действия сотрудников Рособрнадзора в отношении Европейского университета носят намеренно формальный характер… Тем более странно, что образовательные лицензии Рособрнадзора без проблем получают вузы, качество обучения в которых не выдерживает никакой критики", - указал совет.
Вуз учрежден при содействии Анатолия Собчака
В декабре 2016 года Рособрнадзор объявил о приостановке действия лицензии ЕУСПб. Этому решению предшествовал ряд внеплановых проверок, проведенных в вузе осенью того же года после обращения "группы инициативных граждан", которых поддерживал депутат Виталий Милонов.
При этом были выявлены в общей сложности 120 нарушений, среди них несогласованная замена прогнивших оконных рам, установка нескольких перегородок, отсутствие собственного спортзала и стендов с антиалкогольной пропагандой.
Негосударственный Европейский университет учрежден в Санкт-Петербурге в 1994 году при содействии мэра города Анатолия Собчака.
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