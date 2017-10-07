Сказано, что основанием для решения СБУ стали выступления Гнойного в Крыму после присоединения полуострова к России. Также отмечается, что рэпер был замечен за резкими и оскорбительными высказываниями в адрес Украины.
В документе не уточняется, на какой именно срок Машнову запрещен въезд на Украину. Решение датировано 30 сентября.
24 декабря Гнойный планировал выступить с концертом в Киеве.
Как напоминает "Новая газета", ранее Вячеслав Машнов (Гнойный) был внесен в базу украинского сайта "Миротворец", собирающего данные о нарушителях режима въезда в Крым. Там его выступления в Крыму трактовали как "попытки легализации Крыма Россией".
Ранее в сентябре СБУ на три года запретила въезд другому российскому рэперу - Басте (Василию Вакуленко). Причиной запрета на въезд также также стали выступления исполнителя в Крыму.
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