В Москве и Московской области за выходные выпадет месячная норма осадков, предупреждают метеорологи. Один человек в воскресенье погиб из-за падения дерева.
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Столь сильный снегопад, сопровождающийся к тому же сильными порывами ветра, стал рекордным за всю историю метеонаблюдений, сообщили Интерфаксу в метеобюро Москвы.

Прежний максимум был зафиксирован более 60 лет назад, в 1957 году.

За субботу и ночь на воскресенье в столице выпало более половины месячной нормы осадков — 23 мм (для февраля она составляет 36 мм).

Утром в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем.

"К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи", — написал Собянин у себя "ВКонтакте". Позже он заявил о пяти пострадавших.

В общей сложности, по его словам, в столице повалено уже 360 деревьев.

Мощный снегопад, как сообщают метеорологи, стихнет лишь к утру понедельника. МЧС предупредил об усилении ветра, сильном налипании мокрого снега на проводах и деревьях а также гололеде и метели в воскресенье.

Власти рекомендуют москвичам и жителям области по возможности оставаться дома до понедельника. Водителям советуют отказаться от поездок по городу и на дальние расстояния, а также не парковать автомобиль возле деревьев и слабо закрепленных конструкций.

В московских аэропортах с утра воскресенья было задержано более 100 рейсов и отменено более 20, сообщает Яндекс.Расписание.

Причиной столь мощных снегопадов в центральной России стал рекордный по объему влаги циклон, пришедший с Черного моря, пояснил Интерфаксу директор российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Это явление иногда случается — выход южного циклона. Но нынешний циклон очень насыщен, невероятно насыщен влагой. Именно поэтому мощные осадки", — говорит эксперт, подчеркивая, что на этот раз разгул стихии был предсказан "очень четко и заранее".

Однако уже в понедельник, по его словам, в столице можно ждать морозной погоды без ветра.

Кроме Москвы и Подмосковья, сильный снегопад наблюдается в Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской областях.

По данным министерства энергетики, из-за аварийных отключений электроэнергии в четырех регионах в общей сложности около 19 тысяч человек остались без света.

Те, кто все же рискнул выйти на улицу в такой снегопад, публикуют в соцсетях фотографии.

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