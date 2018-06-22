Согласно данным ВЦИОМ, за неделю уровень одобрения деятельности президента упал на 5 процентных пунктов и по среднему значению составил 72,1%. При этом снижение рейтинга с мая составило 8,2 процентных пункта.

Работу премьер-министра положительно оценили 38,5% респондентов. Неделей ранее деятельность Дмитрия Медведева одобряли 41,7% респондентов, а месяцем ранее - 45,4%.

Деятельность правительства одобрили 44,7% опрошенных. Неделей ранее этот показатель составлял 47.1%, месяцем ранее - 52,3%.

В рейтинге доверия политикам за неделю с 11 по 17 июня показатель Владимира Путина составил 42,0%. Неделей ранее он был равен 45,4%, месяцем ранее - 47,4%.

Как отмечает руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, на снижение показателей повлияли, в частности, рост цен на бензин и "отсутствие оперативной и адекватной, по мнению россиян, реакции правительства на эту ситуацию".

Еще одной причиной снижения доверия к власти Мамонов назвал предложение о повышении пенсионного возраста в России.

"Оно с настороженностью воспринято обществом, и это вполне естественно. В условиях фрагментарности картины изменений, непроясненности механизмов реализации сохраняется негативное отношение. Это влияет на отношение к власти. Не исключение - и президент страны, тем более, что после выборов запросы к президенту традиционно усиливаются", - говорится в комментарии Мамонова.

Протесты против пенсионной реформы

В российских регионах уже начались протесты против повышения пенсионного возраста. Один из первых митингов состоялся в Новосибирске 16 июня. Участники акции вышли на улицу с лозунгами "Нет повышению пенсионной реформы", "Россия - Путин: 5:0" и "Не хочу умирать на работе".

Акции протеста организовывают представители разных политических сил.

На 1 июля всероссийскую акцию запланировали сторонники оппозиционера Алексея Навального. Администрации семи городов (Краснодара, Ставрополя, Липецка, Белгорода, Мурманска, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре) уже согласовали акции.

Такую же акцию 28 июля планирует провести КПРФ. Кроме того, коммунисты планируют провести референдум по вопросу повышения пенсионного возраста.

В Москве митинги против повышения пенсионного возраста планировали провести "Яблоко", "Левый фронт" и Либертарианская партия России. Однако заявки, поданные на 1,3 и 4 июля, власти отказались согласовывать из-за указа президента об усиленных мерах безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу.

В целом в ближайшие несколько недель акции протеста планируются в трех десятках российских регионов.

По информации газеты "Ведомости", в управлении президента по внутренней политике собирают и анализируют поступающую из регионов информацию о реакции населения на готовящееся повышение пенсионного возраста и обсуждают разные способы минимизации негативной реакции населения.

По словам одного из источников издания, в зависимости от остроты реакции людей власти могут даже пойти на смягчение параметров реформы.

Рейтинг Путина после выборов

В последний раз рейтинг Путина заметно снижался после выборов, прошедших 18 марта.

По данным ВЦИОМ, перед выборами о своем доверии к президенту говорили 55,4% россиян, однако после дня голосования рейтинг доверия падал на 1,5-2 процентных пункта еженедельно и к апрелю опустился до 48,4%.

Падение рейтинга Путина, хоть и не такое серьезное, зафиксировал и Фонд "Общественное мнение" (ФОМ). По его данным, число тех, кто "безусловно доверяет" президенту, с марта до середины апреля упало с 43% до 41%. В свою очередь количество тех, кто готов проголосовать за Путина, упало с 66% до 64%.

Тогда это было связано с трагедией в Кемерово, "мусорными" протестами, падением курса рубля и западными санкциями, говорили эксперты. При этом они отмечали, что колебания рейтинга после выборов являются традиционными.

На прошедших выборах Путина одержал победу с рекордным в новейшей истории России результатом в 76,69%.