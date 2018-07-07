Число граждан, возмущенных последними действиями российских властей, вновь увеличилось, выяснил фонд "Общественное мнение" (ФОМ). Больше половины респондентов (54%) недовольны поведением власти в последний месяц. Это максимальный уровень раздражения граждан властями с 2013 года.

Впрочем, у 41% не вызывает недовольства работа руководства страны. Для сравнения, в июле 2017 года власть раздражала 37% опрошенных, 58% недовольства не испытывали.

По данным ФОМ, 67% в последнее время слышали от окружающих критику властей страны и только 31% респондентов такого не замечал.

По мнению половины россиян, сегодня среди их коллег, родных и друзей преобладает тревожное настроение. 44% заявили, что их знакомые спокойны. Это самый высокий уровень тревожности за все время наблюдений с 2010 года.

Социологи и политологи связывали всплеск недовольства граждан с планами повышения пенсионного возраста, ростом цен на бензин и повышением НДС. О планах повысить пенсионный возраст правительство объявило в день начала чемпионата мира по футболу, тогда же стало известно о грядущем повышении НДС.

Владимиру Путину не удалось дистанцироваться от пенсионной реформы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что повышение пенсионного возраста - инициатива правительства, и президент этим не занимается. В пятницу он сказал, что якобы президент даже не обсуждал повышение пенсионного возраста на совещании с членами правительства.

Однако Путин, по словам Пескова, знает об отношении общества к этой идее и следит за реакцией на нее.

Объявление о неприятных реформах во время чемпионата мира по футболу не сработало, констатировали ранее эксперты. Новые данные ФОМ подтверждают этот тезис - не помогла даже победа сборной России над Испанией в матче 1/8 финала

На открытый вопрос о том, какие события прошедшей недели их больше всего заинтересовали, 27% опрошенных назвали чемпионат мира, а 26% - "предложение правительства повысить пенсионный возраст и протесты против этого".

"Мундиаль несколько отвлекает"

"Когда возникают обстоятельства, позволяющие усомниться в патернализме властей, люди нервничают", - пояснил рост беспокойства граждан политолог Андрей Колядин.

По его мнению, летом не стоит делать долгоиграющих прогнозов по поводу рейтингов: "Лето - это всегда снижение и деловой, и политической активности. Люди предпочитают отдыхать и ездить на дачи, мундиаль несколько отвлекает".

Колядин считает, что резких падений рейтингов не должно быть, исходя из того, что протестные акции из-за пенсионной реформы оказались не слишком многочисленными. "Повышение пенсионного возраста вызывает беспокойство у политически ориентированных людей и тех, кто близок к пенсии сам", - отметил эксперт.

Он не исключил, что после окончания чемпионата, когда законопроект о пенсионной реформе начнут рассматривать в Госдуме, рейтинги власти снова упадут.

Обвал рейтинга

Электоральный рейтинг президента Путина после месяца падения стабилизировался - и с 24 июня вырос на 1%. Сейчас он составляет 49%.

Оценка работы президента продолжила ухудшаться - уже четверть считает, что Путин плохо справляется с обязанностями. 64% уверены, что президент работает хорошо. Хуже респонденты ФОМ деятельность главы государства оценивали только в 2013 году - 29% критиковали, 54% хвалили.

По данным ВЦИОМ (опрос проводился практически одновременно с замерами ФОМа), одобряют работу Путина 62,5% опрошенных, а 25,8% - недовольны ей. Еще в мае деятельность президента оценивали хорошо 80%.

Намного хуже россияне оценивают работу премьера Дмитрия Медведева - 53% в июле заявили, что он работает плохо, и только 27% - что хорошо. Впрочем, свой антирекорд 2015 года, когда на фоне санкций, падения рубля и других экономических проблем деятельность премьера оценивали негативно 58%, а положительно - лишь 23%, Медведев еще не побил.

А за минувшую неделю рейтинг одобрения его работы и вовсе почти не изменился. По данным ВЦИОМ, Медведев возглавил рейтинг недоверия политикам, разделив первое место с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Обоим не доверяют по 27,9% респондентов.

Работу правительства респонденты ФОМ оценивают чуть лучше, чем деятельность лично Медведева. Тем не менее почти половина (48%) считает, что кабинет министров работает плохо, всего треть отзывается о нем хорошо. Это худшая оценка правительства с 2009 года.

Рекордное падение социологи зафиксировали и у рейтинга "Единой России", поддерживающей пенсионную реформу. Всего 36% проголосовали бы за партию на выборах, если бы они состоялись в это воскресенье. За минувшие 10 лет это худший уровень поддержки партии власти. Даже в конце протестного 2011 года рейтинг единороссов составлял 38%.