Редактор "Эхо Москвы": Лукашенко считает белорусов наследниками Вильно

"Я всегда говорил, я согласен с президентом Лукашенко, что одна из возможностей и видений нынешней кремлевской команды — это интеграция с Беларусью. Скорость и форма интеграции в Кремле и Беларуси разные, — сказал редактор "Эхо Москвы", — Да, Лукашенко хочет сохранить для Беларуси независимость и быть независимым президентом.
И когда я был в Беларуси прошлым летом, я видел, каким образом довольно быстрыми темпами довольно быстро развивается внедрение белорусского языка, например, белорусской истории. "И мы наследники не Киева, — говорит Лукашенко, — как Москва, а мы наследники Великого княжества Литовского. Мы наследники Вильно".
По мнению Венедиктова, во время ближайшей встречи Лукашенко с Путиным будет обсуждаться "сущностная история, станет ли Беларусь Крымом в том или ином виде".
"Если сейчас провести в Беларуси референдум "Хотите ли вы быть частью России?", я бы не сказал бы, какой будет ответ. И, кстати, Лукашенко впервые заговорил о том, о чем я говорил 4 года. Помнишь — войти 6 областями в Россию? Я говорил — мне сказали: "Ха-ха-ха!". В Беларуси, в Минске говорили: "Венедиктов сошел с ума". В Москве говорили: "Да нет, никогда". Сейчас об этом говорит белорусский президент. (...) Представление нынешней правящей команды на Беларусь я представляю. Она такая же была и на Крым раньше. Ну, пока нет — нет. А когда упало в руки — тогда и возьмем", — отметил Венедиктов.
На вопрос "У России хватит денег еще и на Беларусь?" главный редактор "Эха Москвы" ответил: "У нас всё есть".
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