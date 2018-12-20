Как сообщалось на сайте СК РФ по Санкт-Петербургу, 19 декабря подозреваемый, воспользовавшись беспомощным состоянием пациенток, находившихся в палате после операций с применением наркоза, совершил в отношении двух потерпевших насильственные действия сексуального характера, а еще одну изнасиловал. Как сообщает портал 78.ru, жертвами насильника стали 16-летняя девятиклассница, 17-летняя студентка и 21-летняя женщина-кассир.
В отношении анестезиолога-реаниматолога 1960 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 131, п. "а" ч.3 ст.132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера). После задержания злоумышленнику стало плохо, и он был помещен в медицинское учреждение, где находится под охраной. Решается вопрос об избрании эскулапу меры пресечения и предъявлении обвинения.
В мае этого года следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, который работал врачом в реабилитационном центре и развращал юных пациентов на сеансах массажа. C апреля 2016 года по апрель 2018 года он "неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении двух мальчиков 2011 и 2013 годов рождения", причем был неоднократно судим "за совершение преступлений сексуального характера. Задержанному инкриминировали п. "б" ч. 4 ст.132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").
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