17-я "Прямая линия" с Владимиром Путиным, во время которой президент ответил за четыре часа и семь минут на 81 вопрос, традиционно становится главное новостной темой на несколько дней - разнообразные политологи, аналитики и эксперты начинают рассуждать о значении слов президента, о их влиянии на жизнь страны, на ее экономику, на жизнь граждан и их повседневный быт.
Vladimiras Putinas atsakinėja į klausimus „Tiesioginėje linijoje“
© Sputnik / Scanpix

Между тем, сами граждане, далекие от необходимости высказывать постоянную поддержку президенту и его курсу, настроены весьма скептично, критично и пессимистично. Слова Владимира Путина об уровне жизни населения вызывают ухмылку, обещания поднять экономику страны с помощью нацпроектов - непонимание, а незнание президентом, как и на сколько в месяц живут его граждане - раздражение.


Позднее политик Леонид Гозман в интервью "Радио Свобода" так прокомментировал "Прямую линию" Путина:

"Руководство страны, которое готовило эту прямую линию, по-видимому, осознает глубину кризиса. С самого начала они начали говорить о зарплатах, об уровне жизни, о всех вещах, о которых раньше старались не говорить вообще. Это значит, что они понимают, что дело плохо. Кроме того, забавная вещь, когда президент зачитал вопрос: "Куда ведет эта банда патриотов из "Единой России"?", то по стилистике, как он это произносил, было такое впечатление, что он солидарен с таким определением этой организации. Я думаю, что теперь появится новый мем наряду с "Партией жуликов и воров", которая как-то уже поднадоела людям, - "банда патриотов". Это приятно. Все остальное, конечно, очень плохо. Такое впечатление, что президент живет в какой-то совершенно другой стране".

Заключительный вопрос к президенту, было ли ему за что-то стыдно за прошедшие годы, вызвал живой отклик у зрителей "Прямой линии". Они оценили задумку режиссеров шоу показать, что президент Путин - "самый человечный человек". Рассказывая трогательную историю о своем стыде, президент допустил, чтобы его лицо и голос дрогнули, а в глазах появился блеск от подступающих слез горечи и сожаления: Путин в начале нулевых в каком-то неизвестном городе, бредя к машине вечером по грязи и слякоти, увидел пожилую женщину, которая, что бормоча упала перед ним на колени и протянула записку; взял ее президент с обещанием обязательно прочитать и передал помощникам, а те... ее потеряли; и стыд гложет президента по сию пору. В Сети нашли источник такого "стыда" - из фильма "Даун хаус" Романа Качанова, где есть эпизод с постыдной историей о потерянном письме.

NEWSru.com
Статьи по теме:

"Абсолютный рекорд": Бузова доказывает, что она популярнее Путина (1)

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что стала...

Рейтинг Путина снова снизился, несмотря на новую методику ВЦИОМ (59)

Рейтинг президента России Владимира Путина снова упал,...

Россия

Реакция россиян в соцсетях на "Прямую линию": Путин живет в какой-то совершенно иной стране (34)

17-я "Прямая линия" с Владимиром Путиным, во время которой...

ВИДЕО: правозащитник Оюб Титиев вышел из колонии по УДО

Глава чеченского отделения правозащитного центра "...

ФОТО: в Москве надпись на памятнике Солженицыну превратили в слово "лжец" (12)

В Москве на памятнике писателю Александру Солженицыну...

Историк Юрий Дмитриев останется под стражей до 19 сентября (8)

В городском суде Петрозаводска 19 июня состоялось...

Путин на прямой линии: Россия "ни с кем не ругалась", о многих проблемах "только что услышал" (258)

Центральные телеканалы и радиостанции России начали...

TOP новостей

В рейтинговой таблице - рокировка: жители Литвы нашли нового любимца вместо Грибаускайте (25)

Последний опрос общественного мнения показал, что...

Прогноз ООН: в конце столетия численность населения Литвы будет 1,5 млн человек (191)

ООН прогнозирует, что в конце двадцать первого века...

В центре Вильнюса вырастает второй Перкункемис: жители паникуют, а застройщик пожимает плечами (4)

В Вильнюсском микрорайоне Шнипишкес, на улице Кярнавес,...

Чешскому цирку запретили выступать в Литве со слоном

В четверг Агентство по вопросам окружающей среды Литвы...

После праздника Ивана Купалы ожидается волна испорченных телефонов: как защитить свой? (5)

По мере приближения длинных летних выходных Ивана...