РБК: парад Победы в Москве подумывают перенести на осень

В первом случае парад будет приурочен к годовщине окончания Второй мировой войны. 1 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о переносе этой памятной даты со 2 на 3 сентября. По данным издания, также рассматривается перенос парада на начало ноября. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких изменений по поводу парада Победы в Москве пока не принималось, но "ситуация мониторится".

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, в Подмосковье идут тренировки парада. На днях блогеры приняли замеченную на подступах к Москве военную технику за переброску армейских подразделений для обеспечения карантинного режима. В Росгвардии заявили, что эта колонна будет принимать участие в параде Победы, а мэр Москвы Сергей Собянин обрушился на распространителей "специально вброшенных фейков". Роликами заинтересовалась Генпрокуратура.

1 апреля к тренировкам парада в Подмосковье приступили экипажи 30 танков Т-34 танковой армии Западного военного округа. В ходе первого занятия военнослужащие отработали движение на скорости от 5 до 30 километров в час в различных режимах работы двигателей, выполнение поворотов, движение в составе колонн и в ряд.

Совместные тренировки пеших парадных расчетов и механизированных колонн должны были начаться с конца марта на полигоне "Алабино", где создана точная копия Красной площади. Обычно там проводится более 10 тренировок, а в конце апреля технику перебазируют для репетиций в Москву.

12 марта в пресс-службе Западного военного округа "Интерфаксу" сообщили, что после перебазирования тренировки запланированы на 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция парада - на 7 мая. Минобороны сообщало, что в нем примут участие 15 тысяч военнослужащих и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники.

На парад приглашены лидеры многих иностранных государств. Песков сообщал, что подготовка к их приезду продолжается. Между тем агентство Kyodo сообщает, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ склоняется к отмене своей поездки в Москву из-за пандемии коронавируса. Он должен был посетить церемонию, посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.