Разработчики вакцины "Спутник V" заявили о ее эффективности в 95%

"По итогам анализа эффективность "Спутника V" на 28-й день после получения первой инъекции (7-й день после получения второй инъекции) составила 91,4%. Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (эквивалентен 21 дню после второй инъекции), когда добровольцами уже сформирован устойчивый иммунный ответ, показывают эффективность вакцины выше 95%", — говорится в сообщении.

Как уточнили в РФПИ, сейчас в третьей фазе испытаний в России участвуют 40 тыс. добровольцев, из которых более 22 тыс. получили первую инъекцию, а более 19 тыс. — и первую, и вторую.

"На 24 ноября в ходе исследования "Спутник V" не было выявлено непредвиденных нежелательных явлений. У части вакцинированных наблюдались кратковременные нежелательные явления, такие как боль в месте введения вакцины, гриппоподобный синдром, включающий повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головную боль", — отметили в фонде.

Полученные данные будут опубликованы научным коллективом разработавшего "Спутник V" Центра им. Гамалеи в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов, добавили в РФПИ. По окончании третьей фазы клинических исследований вакцины Центр им. Гамалеи предоставит доступ к полному отчету об испытаниях.

Третья фаза клинических испытаний также идет в Беларуси, Венесуэле, ОАЭ и ряде других стран, вторая и третья — в Индии.