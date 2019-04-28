Росгвардия начала разрабатывать законопроект, предлагающий засекретить госзакупки ведомства по аналогии с закупками Минобороны, ФСБ, Службы внешней разведки и подведомственных им учреждений. Соответствующее уведомление размещено на портале нормативных правовых актов.

"В целях унификации подхода к осуществлению закупок федеральными органами исполнительной власти в рамках государственного оборонного заказа необходимо включить Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации в перечень федеральных органов исполнительной власти которыми применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)", - говорится в обосновании законопроекта.

Росгвардия предлагает внести изменения в п. 5 ч. 2 ст. 84 федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Данная статья регламентирует особенности применения закрытых способов определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей.

Пункт 5, который хочет изменить Росгвардия, позволяет засекречивать госзакупки органам власти, которые "вырабатывают и реализуют государственную политику в области обороны и государственного управления в области обеспечения безопасности РФ", а также подведомственным им госучреждениям и ГУПам. Перечень таких организаций утверждает правительство.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил "Интерфаксу", что ведомство выполняет задачи особой важности, в том числе обеспечивает общественную безопасность и участвует в антитеррористической деятельности наряду с другими федеральными органами, поэтому не не вся информация должна находиться в открытом доступе. "Часть информации о тактике действий, вооружении, оснащенности войск Росгвардии не должна носить публичный характер", - сказал он.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александр Помазуев считает, что желание Росгвардии засекретить госзакупки может объясняться только коррупционными мотивами.

Напомним, в августе 2018 года основатель ФБК Алексей Навальный опубликовал расследование о том, что по личному распоряжению премьера РФ Дмитрия Медведева единственным поставщиком продуктов для Росгвардии стал малоизвестный крымский мясокомбинат "Дружба народов", после чего закупочные цены на продовольствие выросли, а качество продуктов снизилось.

"Применительно Нацгвардии, очевидно, что никаких соображений национальной безопасности или чего-то такого здесь нет. Здесь есть прямое желание выйти из-под сферы общественного контроля, где к ним приковано особо пристальное внимание из-за расследований ФБК, - прокомментировал Помазуев инициативу Росгвардии в эфире "Эха Москвы". - В частности того, что руководство обворовывает своих собственных сотрудников. И именно попыткой просто беззастенчиво воровать дальше, засекретив всю информацию, это ничем объяснить нельзя".

В январе 2019 года желание засекречивать свои госзакупки изъявила Федеральная служба охраны. В ФСО пояснили, что это необходимо "в связи с увеличением количества угроз, в том числе террористического характера, в отношении объектов государственной охраны". Засекречивание информации о закупках "позволит обеспечить гарантированное выполнение мер по осуществлению государственной охраны", считают в спецслужбе.