Ранее такое произошло лишь однажды: в 2015 году коммунист Сергей Левченко победил на выборах губернатора Иркутской области. Он также выиграл у действующего губернатора-единоросса во втором туре.

Выборы губернаторов прошли 9 сентября в 22 регионах России. В четырех из них действующие губернаторы, поддержанные на выборах президентом Владимиром Путиным и партией "Единая Россия", не смогли избраться в первом туре.

Прошедший 16 сентября второй тур выборов в Приморье прошел с большим числом нарушений и был признан недействительным. В Хакасии действующий губернатор Виктор Зимин снялся с выборов за день до второго тура. В этих регионах против кандидатов от власти баллотировались представители КПРФ.

Результаты выборов говорят о том, что стабильности пришёл конец и люди настолько жаждут перемен, что готовы голосовать даже за неопытных политиков-новичков, считают опрошенные Би-би-си политологи.

Триумф ЛДПР

Во Владимирской области выборы проиграла единоросс Светлана Орлова, правившая в области с 2013 года. Несмотря на то, что перед вторым туром помогать Орловой выиграть приехал руководитель управления внутренней политики Кремля Андрей Ярин, после обработки 100% протоколов она получила 37,46% голосов. Трансляция подсчета велась на сайте ЦИК.

Ее конкурент Владимир Сипягин набрал 57,03%. В 3 часа ночи он сделал небольшое заявление, в котором сообщил, что даст "подробную" пресс-конференцию в понедельник в 14:00 и ответит на любые "даже самые острые вопросы", а пока попросил "вопросов не задавать".

"Я благодарю жителей Владимирской области за ту поддержку, которую они мне оказали как в первом туре, так и во втором. Я благодарен моим землякам. Я также благодарен за огромную поддержку, которую мне оказывал и оказывает Владимир Вольфович Жириновский. Это было видно, когда приехал партийный десант, который приехал и помог мне добиться результатов", - заявил Сипягин во время брифинга, запись которого опубликовало в своем телеграм-канале издание "ПроВладимир".

Владимиру Сипягину 48 лет, он депутат областного заксобрания Владимирской области от ЛДПР, у него четверо детей. В его официальной биографии о его образовании сообщается только, что в 2001 году он окончил владимирский филиал Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Вероятный проигрыш Орловой накануне выборов 9 сентября предсказывали социологи. Со ссылкой на аналитика Фонда "Общественное мнение" Григория Кертмана, "Коммерсант" писал, что за Орлову готовы проголосовать только 27% избирателей, при этом 41% затруднились с ответом. Социолог не исключал "протестного голосования".

Сипягин участвовал в выборах как спойлер: собеседник Би-би-си, близкий к администрации области, говорил, что Сипягина попросили пойти на выборы люди из штаба Орловой.

В Хабаровском крае руководивший девять лет губернатор-единоросс Вячеслав Шпорт проиграл депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу (на фото) с огромным отрывом. Шпорт набрал 27,97%, а Фургал - 69,57% голосов. В первом туре оба кандидата набрали чуть больше 35% голосов, причем Фургал опережал Шпорта на десятые доли процента.

После этого действующий глава региона предложил своему сопернику стать его первым заместителем. Фургал это предложение принял, но снимать свою кандидатуру с выборов не стал. Правда, победив на выборах, он в интервью Би-би-си сказал, что никакого предложения Шпорта не принимал, а результаты голосования считает закономерными, так как жители хотят перемен.

Сергею Фургалу 48 лет, в Госдуме он занимает пост первого зампредседателя комитета по охране здоровья, по образованию - врач.

Депутатом Госдумы Фургал избирался одномандатником от Хабаровского края. Он выдвигался от так называемого "договорного округа" - единороссы там не выставили своего кандидата.

Фургал, как и Сипягин во Владимирской области, участвовал в выборах как технический кандидат, говорили собеседники Би-би-си. Подписи для преодоления муниципального фильтра за Фургала собирала региональная администрация.

Разгром стабильности

Вторые туры на губернаторских выборах и их итоги оказались для Кремля сюрпризом. "До выборов все были спокойны, никакого кипеша. Ощущения, что что-то произойдет не было", - сказал Би-би-си источник, близкий к администрации президента.

Политолог Михаил Захаров считает, что причины поражения власти в случае со всеми четырьмя регионами, где случились вторые туры, разные.

"Прокол на Дальнем Востоке понятен: в Приморье всегда все против всех, бандиты против бандитов, в Хабаровске Шпорт просто надоел", - сказал Би-би-си Захаров. Хакасию, по его словам, серьезно затронули санкции США против "Русала", а во Владимирской области случился серьезный внутриэлитный конфликт, а губернатор Светлана Орлова вдобавок еще и местными силовиками поссорилась.

"Существуют разные варианты работы с оппозиционерами, которые пришли к власти. Например, мэр-коммунист Виктор Кондрашов в Иркутске в 2010 году быстро пошел на сотрудничество с властью, - привел пример Захаров. - С губернатором Иркутской области от КПРФ Сергеем Левченко у центра тоже сложные, но переговорные отношения. Не так много случаев побед оппозиционных кандидатов, но находились методы взаимодействия".

В то же время, он признал, что были и обратные примеры - с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом (ушел в отставку) или с мэром Ярославля Евгением Урлашовым (задержан за взятку, получил 12 лет колонии). "Это всякий раз индивидуальные вещи: насколько готовы местные власти сотрудничать, насколько центр готов коммуницировать", - пояснил эксперт.

Запрос на обновление окончательно утвердил себя в качестве доминирующего тренда российской политики, считает политолог Аббас Галлямов.

"Стабильность разгромлена и отступает. Люди жаждут каких-то изменений и властям придётся им их организовать, иначе они будут проигрывать и дальше", - говорит он.

По словам Галлямова, если увольнять давно работающих низкорейтинговых губернаторов и назначать вместо них новых врио, то это будет неплохим тактическим решением. Но всех проблем таким образом не решить.

"Надо в целом менять проводимую государством политику, старая людей уже не устраивает. Например, надо возвращать полномочия и финансы на региональный уровень, покончив уже с бездумной централизацией всего и вся. Ведь своими последними поражениями власти обязаны в том числе и проблеме обесценивания должности губернатора. Люди чувствуют, что от губернатора мало что зависит и не боятся экспериментировать, выбирая на эту должность кого попало. Их не пугают возможные неудачи свежеизбранных политиков-новичков, ведь цена ошибки здесь невелика. Догадываясь об этом, те же самые люди, которые только что консервативно проголосовали на президентских выборах, на выборах региональных не ценят ни "стабильности", ни "преемственности"", - считает эксперт.

"Во всех регионах абсолютно одинаковая ситуация массового протестного голосования", - говорит политолог Александр Кынев. Проигрыш Орловой и Шпорта втором туре он объяснил высокими антирейтингами обоих, "крайним раздражением и усталостью от них", на которые наложились протестные настроения.

"Сочетание общефедеральной протестной волны и местного локального недовольства конкретными чиновниками", - резюмировал Кынев.

У Орловой, по его словам, не сложились отношения с элитами: "Она боролась со всеми, прославилась глупыми заявлениями". В итоге, во Владимирской области голосовали "хоть за черта лысого, но не за Орлову".

Шпорт же, считает политолог, как выходец из Комсомольска-на Амуре, привел во власть команду оттуда, что не понравилось Хабаровску.

После этих поражений в Кремле должны гораздо более внимательно подходить к заменам губернаторов, считает Кынев: "Чуть подозрения на высокий антирейтинг - будут менять, заменят всех старосидящих". Сами назначения, по его словам, должны стать более осторожными: "Когда есть некий человек в резерве, и его куда-то сплавляют, в какой-то регион - это игры с огнем. Отправлять варяга из одного конца страны в другой - где-то люди стерпят, где-то нет". В то же время, есть запрос на массовое обновление кадров, констатировал Кынев.

"То, что в Хабаровске и во Владимире выиграли кандидаты от ЛДПР - это случайность, но по логике для баланса должны дать территории коммунистам, - сказал Кынев. - Победа ЛДПР - это усиление системной оппозиции, она понимает, что общественность, хоть и ситуативно, но на их стороне". Власти, по его словам, в ответ неизбежно будут использовать технологии партий-спойлеров и поддержат новых игроков на политическом поле.

"Хабаровский и владимирский результат - это следствие приморского сюжета", - сказал Би-би-си политолог Леонид Давыдов. По его мнению, система становится более турбулентной, и результаты выборов - это в том числе реакция на изменение пенсионного законодательства.