Разгоном акции протеста в Москве 3 августа руководил и бывший командир киевского "Беркута"

Он "прославился" во время разгона Евромайдана в Киеве. В отношении Кусюка на Украине возбуждено несколько уголовных дел. После смены власти на Украине бежал в Крым, потом перешел на работу в московский ОМОН и 12 июня 2017 года участвовал в разгоне митинга "Требуем ответов", которая была согласована на проспекте Сахарова.

Этот известный персонаж киевских протестов 2011-2014 годов в 2012 году в составе группы беркутовцев в гражданском напал и покалечил несколько человек на акции протеста у киевской станции метро "Ипподром". "После длительной переписки и общественного давления МВД тогда назвало его фамилию и имя", - вспоминает украинский журналист Мустафа Найем.

Командиром "Беркута" Кусюк стал после того, как его предшественника отстранили за задержания участников акции протеста в Киеве, в Гостином дворе. Впоследствии Кусюк, как правило, лично руководил силовыми акциями. А его официальная должность была заместитель командира полка милиции особого назначения.

Общественности его фамилия стала известна после разгона протестующих на Майдане Независимости в ночь с 29 на 30 ноября. Именно та ночь стала искрой к миллионному протесту в Киеве 1 декабря 2013 года. В течение всего "Евромайдана" Кусюк присутствовал в рядах "Беркута", рассказал "Медиазоне" журналист Найем. Он же руководил атакой на Дом Профсоюзов, где находился штаб "Евромайдана", в ночь на 10 декабря, когда с визитом в Киеве пребывала официальный представитель Госдепартамента Виктория Нуланд.

Летом 2015 года Генеральная прокуратура Украины объявила Кусюка в розыск по подозрению в препятствовании проведения митинга и превышении служебных полномочий.

В 2016 году Генпрокуратура установила, что командир "Беркута" и бывший заместитель начальника управления ГУ МВД Украины в Киеве 8 апреля 2010 года во время проведения выставки "Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА", "спровоцировали конфликт и безосновательно применили силу к посетителям этого мероприятия, задержав 14 человек, среди которых был Герой Украины преклонного возраста, и причинив им телесные повреждения" (цитата по УНИАН), а также избили журналиста одного из телеканалов.

Кусюк "всплыл" в Москве на митинге на Тверской улице в форме ОМОНа 12 июня 2017 года. Тогда было задержано около 900 человек.