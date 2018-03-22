У городской больницы собрались больше 1,5 тысячи человек. Чиновники не учли, что разъяренные жители и родители отравленных детей ждут от них конкретных действий, а не обещаний, что все будет хорошо. "Если мой внук помрет, я тебе эти очки в жопу запихну", - сказал Гаврилову один из протестующих. Канал RTVi публикует видео с места событий, на котором видно, что Гаврилов только по счастливой случайности смог выйти из толпы на своих ногах и скрыться в здании больницы. В итоге его только несколько раз ударили и сломали очки.

Вскоре из больницы к митингующим вышел губернатор Московской области Андрей Воробьев, но уже в окружении полиции. Пока губернатор что-то объяснял толпе, к нему протиснулась 10-летняя школьница Таня в розовой шапочке. Она некоторое время просто стояла рядом с чиновником, а потом неожиданно показала жестами, что его вскоре ждет: указав на него пальцем, она провела рукой по горлу.

Этот момент попал на видео, которое было выложено в сообществе "Ядрово.Задыхаемся" в соцсети "ВКонтакте" и сопровождалось недвусмысленным комментарием в стихах:

В розовом крошка к больнице пришла.

Злобно по шее рукой провела.

Не было слышно ни крика, ни стона -

Нет в Подмосковье теперь Воробьева.

После этого девочка Таня моментально стала героем соцсетей и очередным мемом.

МБК, пообщавшись с "девочкой в розовом", выяснило, что Таня Лозова в будущем намерена стать полицейским, "чтобы открыть правду, которую я не услышала от Воробьева". Кстати, Таня часто посещает оппозиционные митинги вместе с родителями.

Издание "Сноб" с разрешения мамы также побеседовало с Таней. "Я даже не знала, что меня снимают в тот момент, просто выразила свои эмоции. Губернатору я бы хотела сказать, чтобы он закрыл эту свалку. Невозможно больше дышать отравой, сегодня даже в школу я шла с респиратором. Это невыносимо. Летом у меня день рождения, и я очень хочу купаться. Надеюсь, что к этому времени экология у нас будет как раньше. Я в курсе, что стала звездой интернета, но мне бы хотелось, чтобы в центре внимания была наша свалка", - сказала Таня Лозова.

Ее мама подтвердила, что дочь ходит в школу в респираторе. Комментируя жест дочки, он отметила, что в нем не было никакого жестокого подтекста. В интервью радиостанции "Говорит Москва" мама сказала, что точно такие же жесты Таня показывает своим кошкам: "У нас два кота, они с ними играют, и у них есть определенные танцы, когда они машут руками и делают так по горлу - "Кхыть!".

Гифками с популярным мемом "девочка в розовом" или "девочка Таня" уже стали выражать свои эмоции пользователи соцсетей, недовольные теми или иными событиями или действиями.