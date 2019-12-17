Из уголовного дела о расстреле в воинской части в Забайкалье восьми сослуживцев солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в отдельное производство выделено дело о нарушении уставных отношений между военнослужащими. Шамсутдинов и еще несколько человек проходят в нем потерпевшими, рассказал его защитник Руслан Нагиев "МБХ медиа" и "Коммерсанту", передают издания во вторник, 17 декабря.

"Я был в СИЗО и пообщался с Рамилем, - приводит "МБХ медиа" слова адвоката. - Перед самим расстрелом Шамсутдинов не спал трое суток, так как был на боевом дежурстве. Офицеры ему не давали спать и грозили окунуть головой в унитаз. Сейчас военное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статье 335 УК, Шамсутдинов фигурирует в материалах дела как потерпевший", - сказал адвокат.

Шамсутдинов: Действовал в состоянии аффекта

По его словам, Шамсутдинов рассказал, что после нескольких бессонных суток действовал бессознательно, в состоянии аффекта, и даже не помнит, как перелезал во время побега через колючую проволоку.

Обвинение предъявлено не офицеру, а одному из срочников, цитирует Нагиева "Коммерсант".

Инцидент произошел 25 октября во время смены караула в воинской части, расположенной в Закрытом административно-территориальном образовании Горный Забайкальского края. Среди погибших были два офицера. Три дня спустя Читинский гарнизонный военный суд арестовал Рамиля Шамсутдинована два месяца. Против него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Солдату грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.