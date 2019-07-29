Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты 30 июля 2018 года, на третьи сутки пребывания в Центральноафриканской республике (ЦАР). Они собирались снимать там документальный фильм о деятельности российской частной военной компании (ЧВК), которую СМИ связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным. В день убийства журналисты должны были ехать из столицы страны Банги на восток, в город Бамбари, однако примерно на полпути по так и не выясненным причинам свернули на север. Поздним вечером к северу от города Сибю их автомобиль остановили неизвестные. Россиян расстреляли, а их тела оставили на обочине в зарослях.

При этом нанятый журналистами водитель Бьенвеню Ндувокама выжил. По официальной версии властей ЦАР, в изрешеченном пулями пикапе Mitsubishi он смог вернуться в Сибю и рассказать о произошедшем миротворцам миссии ООН в ЦАР (MINUSCA). Именно они и обнаружили тела. 31 июля, когда стало известно о гибели россиян в ЦАР, Следственный комитет России (СК) и правоохранительные органы республики возбудили уголовные дела по факту убийства журналистов.

Через несколько дней после убийства российский МИД и СК заявили, что основной версией является нападение в целях ограбления. В конце августа того же года в ЦАР на три дня отправилась группа российских следователей. Они осмотрели место преступления и машину убитых и допросили водителя. С тех пор не появилось практически никаких официальных сообщений о том, как продвигается расследование.

Что известно о ходе российского следствия

По данным РБК, у российских следователей практически нет материалов, при помощи которых можно установить обстоятельства убийства. В разговорах с родственниками убитых российские следователи прямо говорят о том, что вещдоки, которые могли бы помочь, до сих пор находятся в ЦАР и что они ничего не могут истребовать у властей этой страны — те не реагируют на ходатайства.

В баллистической экспертизе по делу об убийстве журналистов (копия есть у РБК) упоминаются две пули калибра 7,62 мм: одна была извлечена из тела Радченко, другая — из тела Джемаля. Гильзы в отчете не упоминаются. При этом на телах убитых насчитываются десятки пулевых ранений, следует из экспертизы тел (также есть в распоряжении РБК).

За год в Россию не привезены даже личные вещи журналистов и одежда, которая была на них в день гибели, — их тела доставили в Москву без одежды. Об этом РБК рассказали отец Кирилла Радченко — Александр и бывшая жена Орхана Джемаля Ирина Гордиенко. Мать Расторгуева, Людмила, рассказала РБК, что ее и отца погибшего режиссера признали потерпевшими только 26 июня этого года.

По словам Александра Радченко, его старший сын направил в СК несколько ходатайств, часть из которых ведомство удовлетворило, например об истребовании личных вещей погибших. Ведомство присылало уведомления, что ходатайства переданы властям ЦАР, но за весь прошедший год ничего исполнено не было, рассказывает он. В марте следователь по особо важным делам, ведущий это расследование, Игорь Золотов, по словам Радченко, сказал ему: «Я ничего не смогу сделать, если там на месте не будут работать следователи ЦАР. Если они ничего не отвечают, я ничего не могу сделать. Мои поручения они не выполняют». То же самое следователь говорил и Гордиенко. Пообщаться со следователем РБК не удалось, он не ответил на запросы.

Личные вещи убитых россиян уже несколько месяцев хранятся в посольстве России в Банги, рассказал РБК пресс-атташе дипмиссии Виктор Токмаков. Пока отправить их в Москву, по его словам, не получается по «финансово-техническим причинам». Но их доставят в Россию «в ближайшее время», заверил дипломат.

За время следствия Александра Радченко ознакомили только с результатами судебно-медицинской экспертизы, протоколом осмотра тела в Банги и баллистической экспертизой, рассказывает он. При этом в отчете судмедэкспертов есть очевидные указания на то, чем должно заняться следствие в первую очередь: «для определения конкретной дистанции [выстрелов] необходимо исследование первой преграды (одежды и т.п.)».

По словам родственников, им до сих пор не дали ознакомиться с протоколом допроса водителя — главного и единственного свидетеля убийства. Согласно УПК, следователь не обязан это делать, но ему и не запрещается знакомить потерпевших с материалами дела.

РБК направил запрос в СК о ходе расследования и предпринятых за прошедшее время действиях. «Главное следственное управление СК РФ продолжает тщательное расследование всех обстоятельств интересующего вас преступления, — говорится в ответе пресс-службы СК. — Предоставление в данный момент иных дополнительных сведений противоречит положениям ст. 161 УПК РФ». Эта статья — о недопустимости разглашения данных предварительного расследования без решения следователя.

Как Россия добивается ответов у ЦАР

Российские дипломаты уверяют, что тема убийства журналистов постоянно и на всех уровнях поднимается в переговорах с властями ЦАР. В начале июня министр иностранных дел Сергей Лавров на полях Петербургского международного экономического форума обратился к коллеге из ЦАР Сильви Байпо-Темон с просьбой максимально ускорить расследование. Замглавы МИДа, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов в разговоре с РБК заявил, что на российские вопросы о ходе расследования коллеги из ЦАР отвечают так: «Расследование ведется».

РБК направил запрос в МИД с просьбой предоставить информацию о том, что было сделано за прошедший год по дипломатической линии для ускорения расследования. В ведомстве рассказали, что в марте этого года МИД по дипломатическим каналам направил в Министерство юстиции и по правам человека ЦАР «очередные запросы» ГСУ СКР об оказании правовой помощи по уголовному делу, в том числе «о производстве необходимых следственных и процессуальных действий, а также о выдаче вещей погибших и других предметов, изъятых по делу». «В июне этого года посольством России в Банги получены материалы исполненного запроса Следственного комитета России о правовой помощи», — говорится в заявлении.

Виктор Токмаков заявил РБК, что «материалы уже доставлены в Москву», однако, что в них содержится, он сказать не может, так как это «конфиденциальная информация». По его словам, Россия ожидает от властей ЦАР ответа по еще двум запросам СК.

На вопрос РБК, удовлетворен ли МИД тем, как власти ЦАР проводят расследование, глава департамента Африки МИДа Андрей Кемарский ответил, что «нельзя сказать», довольны в министерстве или недовольны, потому что «этим занимается СК». Информацию о том, что у российских следователей практически «нет ничего», Кемарский, по его словам, не может ни подтвердить, ни опровергнуть.

За информацией о расследовании РБК также обратился к советнику президента ЦАР Фостен-Арканж Туадеры россиянину Валерию Захарову. Он сказал РБК, что консультирует Туадеру «по вопросам, связанным с национальной безопасностью ЦАР: это и оборона, и внутренняя безопасность, и экономика». Но на все вопросы о ходе и промежуточных результатах расследования убийства россиян отвечать отказался, сославшись на то, что этим вопросом занимается Министерство юстиции ЦАР.

Что показали частные расследования