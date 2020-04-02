"Существует множество признаков, по которым можно определить накрутку. Например, любой школьник вам скажет, что, если перед вами видео, у которого больше одного миллиона просмотров <...>, но при этом всего 95 комментариев, то дело, скорее, всего нечисто", - говорится в расследовании.

В качестве примера Фонд сравнил число комментариев под одним из видео испанского RT, собравшего более 1 миллиона просмотров, с числом сообщений под столь же популярными по просмотрам роликами самого Навального, его соратницы Любови Соболь и ВВС. Там сотни или тысячи сообщений, в то время как под видео RT их всего 37.

При этом комментарии совершенно не касаются содержания самого ролика, а представляют собой бессмысленные фразы или имена собственные. Под самым просматриваемым русскоязычным видео RT о том, как воспитанники футбольных школ Москвы повторили финальный матч ЧМ-2018, оставлено множество однотипных комментариев на английском и других языках в стиле "вот комментарий, о котором вы просили".

Многие оставляли комментарии на русском, не несущие никакого смысла и выглядящие так, будто их прогнали через автоматический переводчик. Корейские и японские комментаторы писали одно и то же с точностью до иероглифа. ФБК предполагает, что их нанимали через азиатские биржи за копеечное вознаграждение - этим объясняется безыдейность комментариев.

Хотя видео о футболе было выложено на пике интереса к ЧМ, за полгода оно набрало всего 30 тысяч просмотров. Однако затем, с 6 января по 6 марта, внезапно преодолело рубеж в 1 миллион просмотров. А с марта по апрель набрало уже 8 миллионов. По времени стремительный рост совпадает с появлением странных комментариев.

Под некоторыми видео RT можно найти "прекрасные и лаконичные порно-комменты", продолжает ФБК. Такие во множестве встречаются под видео испанского RT четырехлетней давности, набравшим 13 млн просмотров и 545 комментариев.

"Легче всего отследить накрутку по тому, как просмотры ролика распределяются по времени. Если нет никаких признаков вирусности <...>, если комментариев нет, а видео, которое годами никто не смотрел, вдруг резко смотрит миллион человек, а потом смотреть прекращает, - к гадалке не ходи, просмотры накручены", - говорится в расследовании.

В случае с испанским RT видео какое-то время было скрыто от пользователей, соответственно, статистика по нему не собиралась. На момент раскрытия в 2019 году у него было два миллиона просмотров и ни одного комментария. Потом оно за несколько месяцев набрало еще 11 миллионов просмотров. Согласно графику, число просмотров то резко росло, то так же стремительно падало. YouTube, заметив это аномальное движение, даже списывал часть просмотров.

Такие же признаки наркутки ФБК обнаружил и в роликах других каналов сети RT. Наибольшее же число просмотров получают чужие перезалитые видео. Накрутка идет в первую очередь по старым видео, "так как на них отследить махинации сложнее". YouTube засчитает их как просмотры текущего периода.

"Благодаря этой поддельной статистике они запрашивают все больше денег на свое медиа. В администрации президента видят эти поддельные цифры и выделяют им космические бюджеты. Думая, что выделяют их на пропаганду. А на деле - на воздух", - говорится в расследовании.

Навальный призвал Маргариту Симоньян выложить в открытый доступ внутреннюю статистику каналов и вразумительно объяснить подозрительные графики просмотров. В противном случае ФБК требует уволить ее и провести проверку всей структуры RT на предмет растраты средств.