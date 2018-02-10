Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов страницу на сайте оппозиционера Алексея Навального с расследованием контактов олигарха Олега Дерипаску с вице-премьером России Сергея Приходько, а также страницу на видео-портале YouTube с роликом об этом, сообщил в субботу, 10 февраля, в микроблоге Twitter сотрудник ФБК Георгий Албуров.

Доступ к страницам на момент публикации новости не ограничивается.

Навальный 8 февраля обнародовал результаты нового расследования своего Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Его сотрудники пришли к выводу, что зампред правительства РФ Сергей Приходько получал взятки от Олега Дерипаски. В фильме Навального приводятся видео и фотографии Приходько и Дерипаски на яхте миллиардера.

В своем фильме Навальный также демонстрирует фото недвижимости Приходько и его жены, подчеркивая при этом, что их официальных доходов явно недостаточно, чтобы располагать такими активами, как огромный дом посреди парка и две большие квартиры общем метражом 350 квадратных метров в престижном жилом здании в центре Москвы. "Я намекаю на взятки от олигархов, конечно", - сказал Навальный.