Документ от 1961 года предоставили "Известиям" в компании "Российские космические системы". В нем приведены записи инженеров и ученых, работавших над созданием устройств, которые смогли бы обеспечить радио, фото и телеграфную связь между Землей и другими планетами, а также экипажами космических кораблей в пределах 1 млрд км. Сейчас возможности "Плутона" уже не соответствуют современным задачам космонавтики, однако отдельные его элементы (в частности, параболические антенны) могут быть использованы при строительстве новых систем связи.

Оптимисты 1960-х

Документ под названием "Развитие системы дальней связи на базе евпаторийского центра ("Плутон")" был подготовлен в 1961 году. Центр дальней космической связи тогда был только построен, а его уже начинали модернизировать и параллельно рассматривать оптимальные характеристики бортовой аппаратуры для автоматических межпланетных станций, которыми он будет управлять.

Документ пропитан оптимизмом своих создателей. "Дальнейшее развитие космоцентра в Евпатории позволит иметь двухстороннюю радиосвязь с АМС (автоматические межпланетные станции. — "Известия") в пределах Солнечной системы и обеспечивать телефонную и фототелеграфную связь с экипажами космических кораблей в пределах 1 млрд км. (район орбиты Юпитера)".

Задачи наладить такую связь ставились вполне определенно. Станция должна была в самое ближайшее время обеспечить полеты межпланетных аппаратов второго поколения к Марсу и Венере.

А вот как видели авторы документа стратегические перспективы развития центра космической связи в Евпатории: "Строительство и ввод новых дополнительных антенн целесообразно провести также поэтапно: сначала, используя имеющиеся технические проекты, ввести две антенны с эффективной площадью 1000 кв. м, аналогичные действующим, а затем ввести еще две антенны с площадями, доведенными до 1600–2000 кв. м. Эти мероприятия позволят в 1963–1964 годах получить приемную систему, эквивалентную получаемой при использовании антенны с эффективной площадью 4000+5000 кв. м".

Лунное селфи

Предполагалось, что "Плутон" будет использоваться "для радиосвязи в пределах орбиты Юпитера, чтобы с Венеры можно было передавать телевизионный сигнал, а с Марса — малокадровую видеотелефонную связь". Один кадр изображения должен был идти с Венеры — 5 секунд, с Марса – 1 минуту, с Юпитера – 15 минут. Обо всех этих планах говорится без каких бы то ни было оговорок. Авторы документа абсолютно уверены, что все эти космические миссии — только вопрос времени.

В документе 1961 года впервые представлен вариант бортового радиокомплекса для посадки на Луне, Марсе и Венере, а также вариант бортового комплекса искусственного спутника с фотографической и телевизионной камерами для работы на орбите этих планет.

По мнению космонавта, Героя России Олега Котова, энтузиазм ученых того времени был вполне оправдан колоссальными темпами развития техники. Буквально за несколько лет прогресс подарил человечеству такие достижения как полет первого человека в космос, первая стыковка и полеты межпланетных автоматических станций. Однако затем инженеры поняли, что с увеличением дальности пилотируемых полетов на порядок увеличивается количество технических проблем, с которыми они сталкиваются.

— Существовавших тогда возможностей могло хватить только на сам полет (например, на Луну), но не на освоение нашего спутника и тем более другой планеты, — отметил космонавт. — К возможности сделать это мы подходим только сейчас, и я надеюсь, что начало этого процесса будет положено уже в 30-е годы XXI века.

"Плутон" нам друг

В 1962 году комплекс дальней космической связи в Евпатории модернизировали, отсюда управляли всеми советскими автоматическими межпланетными станциями. В 1966 году "Плутон" стал центром прорыва человечества в изучении Солнечной системы. Антенны центра обеспечили мягкую посадку (это была уже 11-я по счету попытка) на спутник Земли станции "Луна-9" и 75 часов потом принимали данные, среди которых была и лунная панорама.

Эксплуатацию "Плутона" было решено прекратить в 1989 году, после того как была потеряна связь с межпланетным аппаратом "Фобос 2", который занимался изучением спутника Марса. Ему на смену пришли новые радиотехнические комплексы "Квант-Д", которые были размещены в Евпатории и Уссурийске. В отличие от "Плутона" они могли работать сразу в нескольких диапазонах радиоволн, что повышало надежность передачи информации.

Совершенствование российских систем связи продолжается и сегодня. По информации пресс-службы Роскосмоса, есть планы по переоснащению средств наземного комплекса управления дальними космическими аппаратами с целью поддержки миссий к Луне, Марсу и Венере. Для успешного решения этих задач в Подмосковье, Крыму и Уссурийске, а также в Казахстане (на космодроме Байконур) будут модернизированы и дооснащены соответствующие станции.

Однако в рамках этого проекта система "Плутон" модернизироваться не будет. Не планируется ее использование и для военных целей, о чем "Известиям" сообщил источник в Минобороны.

— Дальнейшее использование системы "Плутон" не имеет смысла, в силу того что она рассчитана на передачу сигнала в дециметровом диапазоне радиоволн, тогда как современная космическая связь работает на более коротких (сантиметровых) волнах, позволяющих передавать больший объем информации, — отметил главный научный сотрудник Института прикладной математики РАН Андрей Тучин. — Правда, я не думаю, что "Плутон" останется полностью невостребованным — например, компания "Российские космические системы" может использовать его антенны в связке с более современным оборудованием, тем самым уменьшив стоимость строительства новых станций связи.

Таким образом, у "Плутона" и спустя множество десятилетий после создания будет возможность послужить для дальнейшего освоения космического пространства.